Von wegen Sommerloch! ARD-Serien in der Sommerpause: Der beste Ersatz für "In aller Freundschaft", "Sturm der Liebe" und Co. Veröffentlicht: Vor 50 Minuten von Anna Tiefenbacher Sommer, Sonne, Serienpause! Welchen Ersatz gibt es für "In aller Freundschaft", "Sturm der Liebe", "Rote Rosen" und Co.? Bild: ARD/WDR/Saskia Pavek, NDR, MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick, Adobe Express

Fans von "Sturm der Liebe", "In aller Freundschaft" und "Rote Rosen" müssen jetzt stark sein - viele der beliebtesten Serien nehmen sich im Sommer eine Auszeit. Auch die Kult-Krimi-Serie "Tatort". Zum Glück gibt es erstklassigen Ersatz.

An heißen Sommertagen sitzen die meisten bekanntlich lieber am Badesee als vor dem Fernseher - und das ist auch gut so. Aber was ist mit den Regentagen? Oder dem Feierabend nach einem anstrengenden Arbeitstag, wenn es sich anbietet, einfach den Fernsehen ein- und den Kopf auszuschalten? Was, wenn Ablenkung gefragt ist oder die Lieblings-Serie einfach schon zu lange Sommerferien hat? Keine Sorge. Es gibt für alles eine Lösung.

Für alle Arztserien-Junkies Wer den Sommer ohne "In aller Freundschaft" nicht übersteht, findet auf Joyn passende Trostpflaster. Denn auch wenn die Sachsenklinik gerade Pause macht: Der Mix aus medizinischen Fällen, persönlichen Dramen, Team-Dynamik und großen Gefühlen lässt sich auch anderswo finden. "Scrubs" ist die richtige Wahl für alle, die den Krankenhausalltag lieber mit Humor nehmen und trotzdem nicht auf berührende Momente verzichten wollen.

9 Staffeln Scrubs - Die Anfänger Scrubs - Die Anfänger J.D., Chris Turk und Elliot Reid sind angehende Ärzte am Sacred Heart Hospital. Täglich kämpfen sie um das Leben von Patienten, aber auch mit ihren Vorgesetzten Dr. Cox und Bob Kelso. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Dr. House" lädt zum Miträtseln ein und setzt stärker auf knifflige Diagnosen, bissige Dialoge und einen unbequemen Hauptcharakter.

8 Staffeln Dr. House Dr. House Er ist Spezialist für Diagnostik, nimmt kein Blatt vor den Mund und schmeißt im Minutentakt Schmerzmittel ein. Dr. Gregory House - Genie und Misanthrop - widmet sich mit Vorliebe skurrilen medizinischen Fällen. Seine unkonventionellen Methoden und überraschenden Diagnosen sorgen immer wieder für Verblüffung. Zur Seite steht ihm ein erstklassiges Team, das von House' ärztlichen Fähigkeiten ebenso überzeugt wie von seinen schlechten Umgangsformen genervt ist ... Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Und "Grey’s Anatomy" ist eine der spannendsten, emotionalsten und einflussreichsten US-Arztserien überhaupt, in der medizinische Notfälle, Liebesgeschichten und große Lebensentscheidungen regelmäßig ineinandergreifen.

1 Staffel Grey's Anatomy Grey's Anatomy Meredith Grey ist mittlerweile auf der Karriereleiter vorangekommen. Doch in ihrem Alltag muss sie neben Arztdasein und großer Liebe auch noch die Kindererziehung stemmen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Für Fans von "In aller Freundschaft" lohnt es sich, diesen Serien eine Chance zu geben. Sie erzählen die aus der Sachsenklinik vertrauten Motive auf unterschiedlichste Art. Menschen in Ausnahmesituationen, Ärzt:innen unter Druck, Kolleg:innen, die zur Ersatzfamilie werden - und nicht zuletzt der Kampf um Leben und Tod. Wer also nicht nur auf Diagnosen und OP-Szenen schaut, sondern vor allem die Figuren, Beziehungen und Konflikte liebt, hat hier reichlich Nachschub. Da wird die Sommerpause fast schon zum Luxusproblem: erst lachen, dann rätseln oder direkt wieder mitten rein ins große Gefühlschaos?

Auch der "Tatort" pausiert Die beliebte Krimi-Reihe befindet sich bereits im Urlaub, erst Mitte September geht es voraussichtlich mit neuen Fällen weiter. Wer bis dahin nicht auf Ermittlungen und überraschende Wendungen verzichten möchte, findet auf Joyn viele Alternativen. Besonders naheliegend ist "Kommissar Rex": Die SAT.1-Reihe um den cleveren Polizeihund ist zurück und verbindet klassische Krimi-Unterhaltung mit einem hohen Nostalgiefaktor. In der Neuauflage ermittelt Rex wieder an der Seite seines menschlichen Partners und beweist, dass er auch nach all den Jahren noch den richtigen Riecher hat. Auf Joyn sind außerdem alle alten Staffeln von "Kommissar Rex" abrufbar - perfekt also für alle, die noch einmal in die Anfänge des Kultformats eintauchen wollen.

11 Staffeln Kommissar Rex Kommissar Rex Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah. Und als Max' erwachsene Tochter Anna aus Südamerika zurückkehrt, bringt das weitere emotionale Herausforderungen mit sich. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wer es weniger tierisch mag, dem sei "23 Morde" ans Herz gelegt: Passt gut, wenn es etwas düsterer und serieller sein darf. Die Serie setzt weniger auf den klassischen Sonntagskrimi-Komfort, sondern stärker auf Thriller-Spannung, Rätsel und psychologischen Druck.

Sieh dir direkt Folge 1 der Krimiserie an Ganze Folge 23 Morde - Bereit für die Wahrheit? Hammer Verfügbar auf Joyn 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wenn du Lust auf eine internationale, action-reiche Alternative hast, dann sind die "Navy CIS"-Serien eine gute Alternative. US-Ermittlungsroutinen statt deutschem Lokalkolorit, warum nicht? Und dein Sommer wäre damit auf jeden Fall ausgefüllt: Alle 23 Staffeln der Originalserie findest du auf Joyn.

23 Staffeln Navy CIS Navy CIS Alle Folgen der 23. Staffel: Die Spezialagenten untersuchen Verbrechen innerhalb der US-Marine. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein Sommer voller Nostalgie Manchmal hilft gegen das Sommerloch nicht die nächste neue Hype-Serie, sondern ein echter Klassiker. "Unsere kleine Farm" ist genau so eine Serie, die sich perfekt für warme Nachmittage, ruhige Abende oder verregnete Ferientage eignet. Die Geschichten rund um die Familie Ingalls in Walnut Grove erzählen von Zusammenhalt, Neuanfängen, Rückschlägen und kleinen Alltagswundern - also von Themen, die auch Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung noch funktionieren. Gerade weil die Serie ein anderes Tempo hat als viele moderne Formate, wirkt sie heute fast entschleunigend: Man schaut eine Folge und ist für einen Moment raus aus Nachrichten, Terminen und ödem Alltag.

10 Staffeln Unsere kleine Farm Unsere kleine Farm Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls bewirtschaften eine kleine Farm, die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, lassen sich die Ingalls davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen. Die Serie basiert auf dem Roman der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

In dieselbe Wohlfühl-Kategorie fällt auch "Die Waltons". Die Familienserie erzählt vom Leben einer Großfamilie in den Bergen Virginias; mit all den kleinen und großen Sorgen, die der Alltag mit sich bringt. Wärme, Zusammenhalt und Geschichten, die nicht laut sein müssen, um zu berühren: Genau das macht sie zum idealen Sommerloch-Füller. Man kann jederzeit einsteigen, bekommt vertraute Figuren, überschaubare Konflikte und dieses besondere Gefühl von Fernseh-Zuhause. Wer in der Sommerpause nicht unbedingt Nervenkitzel sucht, sondern eine Serie, die entschleunigt und trotzdem emotional trägt, kommt hier voll auf seine Kosten.