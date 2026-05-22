Ärzte-Mangel im Sommer
Bald keine "In aller Freundschaft"-Folgen mehr: ARD-Serie mit langer Pause
Veröffentlicht:von Martin Meyer
Fans von "In aller Freundschaft" müssen bald viel Geduld beweisen. Es gibt eine lange Unterbrechung über den Sommer hinweg. Auch bei den "jungen Ärzten" gibt es monatelang keine neuen Episoden.
Noch bis Mitte Juni: Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr
In der Sachsenklinik und im Johannes-Thal-Klinikum ist derzeit noch jede Menge los. Doch für Fans von "In aller Freundschaft" rückt ein langer TV-Sommer ohne neue Folgen näher. Sie fragen sich, wann die beliebte Krankenhausserie in die Sommerpause geht - und wann die neuen Episoden voraussichtlich zurückkehren.
"In aller Freundschaft" im Ersten: Letzte Folge vor der Sommerpause steht fest
Die Hauptserie "In aller Freundschaft" läuft noch bis einschließlich 16. Juni mit neuen Folgen im Ersten. Danach müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine mehrmonatige Pause einstellen.
Neue Folgen von "In aller Freundschaft" voraussichtlich werden ab 1. September erwartet.
Lange Sommerpause: Was zeigt das Erste stattdessen?
Ab 23. Juni übernimmt zunächst die Fußball-Weltmeisterschaft den Sendeplatz im Ersten. Ab 19 Uhr laufen mehrmals WM-Spiele in der ARD. Was im weiteren Sommer auf dem Programmplatz von "In aller Freundschaft" gezeigt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" läuft länger als die Hauptserie
Etwas zeitversetzt kommt die Sommerpause auch beim Ableger "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Die Serie aus dem Johannes-Thal-Klinikum endet regulär am 16. Juli. Die Rückkehr ist voraussichtlich für den 8. Oktober geplant.
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