Ab 26. Mai Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft": Dr. Kathrin Globisch muss operiert werden! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, l.) fährt Benno Nowak (Frédérik Brossier, r.) über den Haufen, was Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, m.) beobachtet. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

"In aller Freundschaft"-Fans dürfen sich freuen: Am kommenden Dienstag gibt es gleich zwei neue Folgen! Während sich die erste Folge einen Überlebenskampf im Wald dreht, steht in der zweiten Folge Benno Nowak im Mittelpunkt eines Fahrradunfalls.

"In aller Freundschaft" Folge 1140: Bitterer Überlebenskampf Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) kann sich nach Marias (Annett Renneberg) Tod nach wie vor nicht überwinden, wieder in der Sachsenklinik zu arbeiten. Die Erinnerungen an Maria sind einfach zu groß. Um überhaupt wieder mit dem Leben zurechtzukommen, will er mit seinem kleinen Sohn Emil eine Wald-Wanderung machen. Gemeinsam mit Hund Mogli, der ihnen ein treuer Gefährte geworden ist, wollen sie einen Ausflug zum Forsthaus machen. Als Mogli plötzlich Alarm schlägt und Kai ein verlassenes Auto vorfindet, ahnt er nichts Gutes. Kurzerhand verfrachtet Kai Emil mit einem Hörspiel ins Auto und macht sich auf die Suche nach dem Halter des Fahrzeugs. Wenig später findet er den verunglückten Jens Kling (Michael A. Grimm), der von einem Baum eingeklemmt zwischen Leben und Tod schwebt. Beim Baumfällen ist der Stamm auf seinen Arm gestürzt, den Kai amputieren möchte, um Jens' Leben zu retten. Doch der Baumarbeiter wehrt sich strikt gegen dieses Schicksal und fordert Kais ganzes medizinisches Wissen heraus: Es beginnt ein Überlebenskampf inmitten der Natur. Und dann verschwindet plötzlich auch noch Emil!

Neuzugang in der Sachsenklinik Neben der persönlichen Leere hinterlässt Maria auch eine große berufliche Lücke in der Sachsenklinik. Die Chefin der Notaufnahme, Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg), hat für die Nachbesetzung einen Freund vorgeschlagen, auf den sie große Stücke hält. Nach Stationen in Greifswald, Bern und Tromsø steht für den jungen Herzchirurgen Benno Nowak (Frédéric Brossier) Leipzig auf dem Plan. Noch bevor er seine neuen Kolleg:innen kennenlernen kann, kommt er PJlerin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) bei einer WG-Besichtigung ziemlich nahe ...

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"In aller Freundschaft" Folge 1141: Große Sorgen um Kathrin Seit Wochen kämpft Kathrin (Andrea Kathrin Loewig) mit Schlafstörungen. Baby Wilma, ihre Stief-Schwägerin Samira (Sarah Alles), ihre eigene Teenager-Tochter Hanna (Helena Pieske) und Ehemann Roland (Thomas Rühmann) halten die 59-Jährige so sehr auf Trab, dass sie sich nicht einmal eine Sekunde lang entspannen kann. Wie ihr Kollege Dr. Ralf Kaminski (Udo Schenk) süffisant bemerkt, könnte er nicht in solch einem Drei-Generationen-Haushalt leben. Auch für Kathrin scheint die Toleranzgrenze erreicht, da sie kaum noch schlafen kann. Es kommt sogar so weit, dass sie sich nicht richtig konzentrieren kann und schnurstracks ihren neuen Kollegen mit dem Fahrrad über den Haufen fährt. Bei dem Crash zieht sie sich eine schmerzhafte Mittelfußfraktur zu, die operiert werden muss.