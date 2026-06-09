"Botoxfreie Zone" Ehemaliger "In aller Freundschaft"-Star Maren Gilzer": So steht sie zu Schönheits-OPs Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Peter Falan Picha Maren Gilzer öffnet sich in "Riverboat" über den Schönheitswahn in der Schauspiel-Branche. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA

In über 600 Folgen verkörperte Maren Gilzer die Figur Yvonne Habermann in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Jetzt feiert sie in der SAT.1-Daily "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ihr TV-Comeback als Erna Bäuerle. In der MDR-Show "Riverboat" verrät die Schauspielerin, was sie mit ihrer neuen Rolle gemeinsam hat und wie sie zu Schönheits-Eingriffen im Alter steht.

"Eine ganz normale" sowie "uneitele" Gemeindeschwester mit Bandscheibenvorfall: So fasst Maren Gilzer (66) ihre neue "Frieda - Mit Feuer und Flamme"-Rolle Erna Bäuerle zusammen. "Du kommst ans Set, ganz egal, wie du aussiehst. Ungeschminkt, die Haare hochgenuddelt, irgendeine komische Klamotte an", beschreibt sie ihren Arbeitsalltag im "Riverboat"-Interview.

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Maren Gilzer über Eitelkeit und Schönheits-Eingriffe Daraufhin will Moderatorin Kim Fischer wissen, ob sich die Schauspielerin und ihre Figur diese Eigenschaften teilen würden. Das verneint die gebürtige Berlinerin direkt, stellt aber auch klar, dass sie "nicht sehr" eitel sei. "Ich bin eitel, aber ich will auch gerne älter werden", so Gilzer. Denn: Ihr sei es wichtig, das "Alter positiv zu repräsentieren", um ein positives Beispiel für Frauen zu sein. Im Gegensatz zu vielen anderen wolle sie "nicht krankhaft jünger" aussehen.

Deswegen bin ich auch noch eine botoxfreie Zone. Maren Gilzer

Ihre Eitelkeit bestünde lediglich darin, sich selbst die Haare zu färben und gelegentlich zur Kosmetikerin zu gehen. Der letzte Termin läge aber bereits sechs Jahre zurück.

"Anti-Falten-Effekt": Das ist Maren Gilzers Schönheitstipp Wie hält sich die 66-Jährige ohne Botox noch so jung? Ihren persönlichen Beauty-Life-Hack hat sie dem Boulevard-Magazin "Bunte" verraten: "Ich kann nur jedem empfehlen, regelmäßig die Pflegeprodukte zu wechseln, weil dann wirken sie besser." Der positive Effekt würde nachlassen, sobald sich die Haut an die Kosmetikmarke gewöhnt. Was sich außerdem für den ehemaligen "In aller Freundschaft"-Star bewährt habe: "Möglichst fröhlich und positiv durchs Leben" zu gehen [...] viel lachen und sich mit schönen Dingen umgeben." Der "Anti-Falten-Effekt" sei jedoch durch die Gewichtszunahme gekommen. "Das ist zwar jetzt von den Klamotten her nicht so schön, aber dafür polstert es schön aus", findet Gilzer.