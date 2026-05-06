"Unzertrennlich" Martin Semmelrogges Auftritt in "In aller Freundschaft" spaltet Community Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller, Martin Meyer Rockt Martin Semmelrogge (M.) seinen "In aller Freundschaft"-Gastauftritt? Bild: © MDR/Rudolf Wernicke; Ferina_stock.adobe.com

Sci-Fi-Eröffnung trifft Rock'n'Roll: Folge 1137 "Unzertrennlich" startet mit einer überraschenden Kubrick-Hommage und bringt dann Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge als chaotischen Musiker ins Krankenhaus. So reagiert das Publikum.

"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr Hier im ARD-Livestream auf Joyn anschauen

Erst vor Kurzem feierte Schauspielerin Maren Gilzer nach zwölf Jahren ihr Comeback bei "In aller Freundschaft". Die TV-Zuschauer:innen waren begeistert, was schnell zu Spekulationen führte, ob sie bald wieder regelmäßig in der Sachsenklinik zu sehen sein könnte. Erfahre hier, wie es um Maren Gilzers Zukunft bei "In aller Freundschaft" steht. Diese Woche stand schon der nächste Star-Besuch in der TV-Ambulanz an.

Mehr Details zur Handlung in der Folge Am 5. Mai "In aller Freundschaft": Diagnose stellt Arzu auf die Probe 05.05.2026 • 16:31 Uhr

Martin Semmelrogges Figur sorgt für Aufruhr im Krankenhaus Schon der Beginn von Folge 1137 "Unzertrennlich" ist außergewöhnlich. Die ersten Szenen sind stark an den Film "2001: A Space Odyssey" (1968) angelegt. Samt ikonischem Soundtrack, Slow-Motion-Sonnenaufgang und fliegendem Knochen. Das Lied kommt im Verlauf der Episode noch mal vor. Wenige Minuten später betritt dann Kult-Schauspieler und Synchronsprecher Martin Semmelrogge die "In aller Freundschaft"-Bühne. Als ungeduldiger Rocker Peter "Bumble" Hummel sitzt er im Wartebereich und geht - vor allem den weiblichen - Mitarbeiter:innen ziemlich auf die Nerven.

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen Schon die Ankündigung von Martin Semmelrogges Gastauftritt auf Instagram löste Diskussionen bei den "In aller Freundschaft"-Fans aus. Während einige Zuschauer:innen dem Chaos-Rocker entgegenfieberten, zeigten sich andere skeptisch. Ein Fan kommentierte nur trocken: "Weiß nicht, ob ich mich auf diesen Typ freuen soll". Semmelrogge, der besonders wegen seiner markanten Stimme bekannt ist, kann mit seinem Markenzeichen nicht alle überzeugen. Ein Fan sagt zum Beispiel:

Die Geschichte mit Martin Semmelrogge war nicht so übel, aber ich habe diese Szenen mit ihm ohne Ton geschaut. 😂 Fan auf Instagram

Die Meinungen über Martin Semmelrogge gehen weit auseinander. Von Begeisterung bis zu schwerer Enttäuschung ist in den Facebook-Kommentaren zur Folge alles dabei. Die einen schreiben: "Ich mag den Semmelrogge einfach. Die Folge war mal wieder super." Andere sehen es genau andersrum: "Sorry, aber den Schauspieler mag ich einfach nicht!" Die treuen Fans von "In aller Freundschaft" lassen sich aber auch von einzelnen Gast-Stars nicht beirren und bleiben der Serie treu. Insgesamt findet man mehr positive als negative Kommentare. Einige sehen den Schauspieler nach der Folge nun sogar in einem etwas anderen Licht:

Ich dachte gestern bei der Ankündigung 'oh nee, der Martin Semmelrogge', aber es passte irgendwie und die Kombi mit Dr. Kaminski war richtig gut. Kommentar zur Folge auf Facebook

Letztendlich scheint Semmelrogges Auftritt genau das bewirkt zu haben, was die Macher:innen beabsichtigt haben: zu polarisieren und zum Weiterschauen zu animieren.