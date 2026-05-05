Am 5. Mai
"In aller Freundschaft": Siamesische Zwillinge? Seltene Diagnose stellt Arzu und Philipp vor Probleme
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Während Arzu Ritter alles versucht, einer Patientin zu helfen, erhält sie dabei keinen Rückhalt von ihrem Mann Philipp, was ihr schwer zu schaffen macht. Auch PJlerin Lisa kämpft um mehr Anerkennung. Was dich in der neuen "In aller Freundschaft"-Folge erwartet.
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
"In aller Freundschaft" Folge 1137: Dr. Rolf Kaminski am Limit
Nach wie vor hält der durch die ehemalige Krankenschwester Yvonne Habermann (Maren Gilzer) verschuldete Brand die Sachsenklinik in Atem. Denn die Büros der Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und des Urologen Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) sind ausgebrannt und nicht mehr nutzbar. Der Arzt macht PJlerin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) Vorwürfe, Yvonne mit einer beginnenden Demenz nicht engmaschiger kontrolliert zu haben. Die verteidigt sich, dass die Diagnose erst im Nachhinein gestellt wurde.
Schnell wird klar, dass es Kaminski um etwas ganz anderes geht. Seine wertvolle Nietzsche-Erstausgabe von "Also sprach Zarathustra" aus dem Jahr 1883 ist den Flammen zum Opfer gefallen. Seine schlechte Laune darüber lässt er an der Tochter von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) aus. Das bekommt auch ihr gemeinsamer Patient Peter "Bumble" Hummel (Martin Semmelrogge) mit, der mit "tierischen Schmerzen" im Oberschenkel und der Lendengegend die Notaufnahme aufsucht. Der Rocker hält die beiden ganz schön auf Trab, was die Spannung zwischen der angehenden Ärztin und dem Urologen noch verschärft. Der Patient versucht schließlich auch noch, zwischen den beiden zu vermitteln, was zunächst nach hinten losgeht. Da Bumble keine urologischen Auffälligkeiten aufweist und auch ein Bandscheibenvorfall ausgeschlossen werden kann, sind die beiden mit ihrem Latein am Ende. Doch dann kommt Kaminski die zündende Idee.
Seltene Verwachsung bei Babys: Sind es siamesische Zwillinge?
Lars Renner (Martin Geisen) wird nach einem selbstverschuldeten Stromunfall eingeliefert. Seine Unterschenkelfraktur kann gut therapiert werden, wohingegen die schwierige Beziehung zu seiner Ex-Freundin Hilda Renner (Karoline Teska) nicht so einfach wieder heilt. Sie erwartet Zwillinge, will aber keine feste Bindung, da sie in der Beziehung alles entscheiden musste. Als sie der Krankenschwester und Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman) von Schmierblutungen erzählt, drängt diese auf eine gynäkologische Untersuchung. Dabei stellt Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) fest, dass die Babys am Bauch zusammengewachsen sind. Ein Schock für die 36-Jährige, die sich in der elften Schwangerschafts-Woche befindet. Kurz darauf der nächste Schlag: Lars verliert plötzlich das Bewusstsein, was Hilda einen gewaltigen Schrecken einjagt. Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Und vor allem: Wird sich Hilda für oder gegen eine OP für ihre Babys entscheiden, die das nicht überleben könnten?
Streame die neue Folge "Unzertrennlich" am 5. Mai um 21 Uhr
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Verpatztes Date bei Arzu und Philipp
Auch privat steht Arzu vor Herausforderungen: Das Date mit Ehemann Philipp (Thomas Koch) steht unter keinem guten Stern. Neben Zeitdruck wegen ihrer Kinder und der schwierigen Kinderbetreuung, haben es die beiden verpasst, einen Tisch in einem angesagten Restaurant zu reservieren. Philipp versucht alles, um an einem anderen Tag einen Tisch zu ergattern, doch es will nicht so richtig klappen. Zudem nimmt Arzu ihm seinen Ratschlag in Bezug auf Hilda Renner übel. Er denkt, dass die Patientin bei den Kolleg:innen in Hannover besser aufgehoben wäre. Dort wurden schon einmal verwachsene Zwillinge erfolgreich getrennt - der bislang einzige Fall in ganz Deutschland. Arzu fühlt sich bevormundet und vor allem hat sie ein Problem damit, unterschätzt zu werden. Sie denkt, dass Hilda in der Sachsenklinik gut aufgehoben ist und auch dort ein medizinisches Wunder geschehen kann. Werden sich die beiden wieder zusammenraufen?
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