"Unzertrennlich" Martin Semmelrogges Auftritt in "In aller Freundschaft" spaltet die Community Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicola Schiller Rockt Martin Semmelrogge (M.) seinen "In aller Freundschaft"-Gastauftritt? Bild: © MDR/Rudolf Wernicke; Ferina_stock.adobe.com

Sci-Fi-Eröffnung trifft Rock'n'Roll: Folge 1137 "Unzertrennlich" startet mit einer überraschenden Kubrick-Hommage und bringt dann Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge als chaotischen Musiker ins Krankenhaus. So reagiert das Publikum.

Erst vor kurzem feierte Schauspielerin Maren Gilzer nach zwölf Jahren ihr Comeback bei "In aller Freundschaft". Die TV-Zuschauer:innen waren begeistert, was schnell zu Spekulationen führte, ob sie bald wieder regelmäßig in der Sachsenklinik zu sehen sein könnte. Erfahre hier, wie es um Maren Gilzers Zukunft bei "In aller Freundschaft" steht. Diese Woche steht schon der nächste Star-Besuch in der TV-Ambulanz an.

Martin Semmelrogges Figur sorgt für Aufruhr im Krankenhaus Schon der Beginn von Folge 1137 "Unzertrennlich" ist außergewöhnlich. Die ersten Szenen sind stark an den Film "2001: A Space Odyssey" (1968) angelegt. Samt ikonischem Soundtrack, Slow-Motion-Sonnenaufang und fliegendem Knochen. Das Lied kommt auch im Verlauf der Episode nochmal vor. Wenige Minuten später betritt dann Kult-Schauspieler und Synchronsprecher Martin Semmelrogge die "In aller Freundschaft"-Bühne. Als ungeduldiger Rocker Peter "Bumble" Hummel sitzt er im Wartebereich und geht - vor allem den weiblichen - Mitarbeiterinnen ziemlich auf die Nerven. Mit welchen Beschwerden er in die Notaufnahme kam und was ausgerechnet zu enge Lederhosen mit seiner Diagnose zu tun haben, siehst du in der heutigen Folge.

"Unzertrenntlich" mit Martin Semmelrogge heute im Joyn Livestream Heute, 21:00 Uhr • In aller Freundschaft Unzertrennlich Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen Schon die Ankündigung von Martin Semmelrogges Gastauftritt auf Instagram löst Diskussionen bei den "In aller Freundschaft"-Fans aus. Während einige Zuschauer:innen dem Chaos-Rocker entgegenfiebern, zeigen sich andere skeptisch. Ein Fan kommentiert nur trocken: "Weiß nicht, ob ich mich auf diesen Typ freuen soll". Semmelrogge, der vor allem durch seine markante Stimme bekannt ist, kann mit seinem Markenzeichen nicht überzeugen. Manche Fans, die die Folge bereits vor TV-Ausstrahlung gesehen haben, sagen zum Beispiel:

Die Geschichte mit Martin Semmelrogge war nicht so übel, aber ich habe diese Szenen mit ihm ohne Ton geschaut. 😂 Fan auf Instagram

Trotz persönlicher Vorbehalte gegen den Gast-Star selbst bleiben die meisten ihrer Serie treu: "Semmelrogge ist nicht mein Fall, aber ich kann auf 'In aller Freundschaft' nicht verzichten. Also muss ich da durch." Letztendlich scheint Semmelrogges Auftritt genau das zu bewirken, was die Macher:innen beabsichtigen: zu polarisieren und zum Weiterschauen zu animieren.