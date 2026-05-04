Am 5. Mai "In aller Freundschaft"-Wochen-Vorschau: Eine Diagnose stellt Arzu und Philipp auf die Probe Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman, l.) hat ein offenes Ohr für Hilda Renner (Karoline Teska, r.), deren Zwillinge am Bauch miteinander verwachsen sind. Bild: MDR/Sebastian Kiss

Während Arzu Ritter alles versucht, einer Patientin zu helfen, erhält sie dabei keinen Rückhalt von ihrem Mann Philipp, was ihr schwer zu schaffen macht. Auch PJlerin Lisa kämpft um mehr Anerkennung. Was dich in der neuen "In aller Freundschaft"-Folge erwartet.

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"In aller Freundschaft" Folge 1137: Dr. Rolf Kaminski am Limit Nach wie vor hält der durch die ehemalige Krankenschwester Yvonne Habermann (Maren Gilzer) verschuldete Brand die Sachsenklinik in Atem. Denn die Büros der Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und des Urologen Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) sind ausgebrannt und nicht mehr nutzbar. Der Arzt macht PJlerin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) Vorwürfe, Yvonne mit einer beginnenden Demenz nicht engmaschiger kontrolliert zu haben. Die verteidigt sich, dass die Diagnose erst im Nachhinein gestellt wurde. Schnell wird klar, dass es Kaminski um etwas ganz anderes geht. Seine wertvolle Nietzsche-Erstausgabe von "Also sprach Zarathustra" aus dem Jahr 1883 ist den Flammen zum Opfer gefallen. Seine schlechte Laune darüber lässt er an der Tochter von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) aus. Das bekommt auch ihr gemeinsamer Patient Peter "Bumble" Hummel (Martin Semmelrogge) mit, der mit "tierischen Schmerzen" im Oberschenkel und der Lendengegend die Notaufnahme aufsucht. Der Rocker hält die beiden ganz schön auf Trab, was die Spannung zwischen der angehenden Ärztin und dem Urologen noch verschärft. Der Patient versucht schließlich auch noch, zwischen den beiden zu vermitteln, was zunächst nach hinten losgeht. Da Bumble keine urologischen Auffälligkeiten aufweist und auch ein Bandscheibenvorfall ausgeschlossen werden kann, sind die beiden mit ihrem Latein am Ende. Doch dann kommt Kaminski die zündende Idee.

Seltene Verwachsung bei Babys: Sind es siamesische Zwillinge? Lars Renner (Martin Geisen) wird nach einem selbstverschuldeten Stromunfall eingeliefert. Seine Unterschenkelfraktur kann gut therapiert werden, wohingegen die schwierige Beziehung zu seiner Ex-Freundin Hilda Renner (Karoline Teska) nicht so einfach wieder heilt. Sie erwartet Zwillinge, will aber keine feste Bindung, da sie in der Beziehung alles entscheiden musste. Als sie der Krankenschwester und Hebamme Arzu Ritter (Arzu Bazman) von Schmierblutungen erzählt, drängt diese auf eine gynäkologische Untersuchung. Dabei stellt Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) fest, dass die Babys am Bauch zusammengewachsen sind. Ein Schock für die 36-Jährige, die sich in der elften Schwangerschafts-Woche befindet. Kurz darauf der nächste Schlag: Lars verliert plötzlich das Bewusstsein, was Hilda einen gewaltigen Schrecken einjagt. Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Und vor allem: Wird sich Hilda für oder gegen eine OP für ihre Babys entscheiden, die das nicht überleben könnten?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Interessanter Fakt Der Begriff "siamesische Zwillinge" geht auf Chang und Eng Bunker zurück, zwei körperlich verwachsene Brüder aus dem damaligen Siam (heute Thailand), die im 19. Jahrhundert weltweite Aufmerksamkeit erregten. Seitdem tauchte der Begriff immer wieder in Medien und Alltagssprache auf. In der Medizin spricht man heute jedoch eher von "verbundenen Zwillingen", um eine neutrale und korrekte Bezeichnung zu verwenden.

Streame die neue Folge "Unzertrennlich" am 5. Mai um 21 Uhr Dienstag, 05.05. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Unzertrennlich" im Livestream Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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