Sie feiert ihr Comeback
"In aller Freundschaft": Diese Krankenschwester kehrt zur ARD-Serie zurück
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
"In aller Freundschaft"-Fans aufgepasst: Nach Maren Gilzers Gastauftritt in der vergangenen Woche dürfen sich die Zuschauer:innen schon bald über ein weiteres Wiedersehen freuen.
Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr im Livestream von Das Erste
Diese beliebte Krankenschwester kehrt zurück
In Folge 1138, die am 12. Mai 2026 um 21:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, taucht Krankenschwester Jasmin Hatem (gespielt von Leslie-Vanessa Lill) wieder in der Sachsenklinik auf. 2024 hatte die Krankenschwester ihrer Karriere in der Sachsenklinik an den Nagel gehängt. Der Grund? Sie wollte in einem Frauenhaus arbeiten. Umso mehr freuen sich die Fans daher, dass sie nun zur ARD-Serie zurückkehrt.
Sie wird als Patientin eingeliefert
Doch die Umstände des Comebacks sind nicht gerade schön - im Gegenteil: Jasmin wird als Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert. Sie hat schwere Kopf-und Bauchverletzungen. Das Ärzteteam diagnostiziert ihr ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Leberverletzung. Jasmin muss sofort operiert werden.
Ihre Verletzungen sind so schwer, dass sie ihren ehemaligen Kollegen Kris Haas (gespielt von Jascha Rust) erst mal nicht wiedererkennt. Kris ist erschüttert. Er vermutet, dass Jasmin womöglich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Doch stimmt das wirklich? Kris' ehemalige Kollegin und gute Freundin Jasmin wird sofort von Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) und Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) behandelt. Was mit Jasmin wirklich passiert ist, siehst du am 12. Mai um 21:00 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn.
Fünf Jahre lang gehörte sie zum "In aller Freundschaft"-Cast
Über insgesamt fünf Jahre hinweg spielte Leslie-Vanessa Lill die Rolle der Jasmin Hatem in der Kult-ARD-Serie "In aller Freundschaft". Ihren ersten Auftritt hatte sie in Folge 853, die am 21. Mai 2019 ausgestrahlt wurde. Ihr offizieller Ausstieg fand in Folge 1059 statt, die am 16. Juli 2024 im Ersten lief. Danach kehrte Lill immerhin noch ein paar Mal im Rahmen von Gastauftritten zurück - zuletzt in Folge 1088 am 25. März 2025.
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