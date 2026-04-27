"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat die Büroangestellte Carina mit einem Schlag um 100.000 Euro reicher gemacht. Am Sonntag lief die zweite neue Folge der Show. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich diesmal live vom Schloss Bröllin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Siegerin kam erst zum Schluss zum Einsatz.

Büroangestellte Carina triumphiert bei "Ein sehr gutes Quiz"

Ein Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern war das Set für die zweite neue Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich am Sonntagabend live von Schloss Bröllin in Fahrenwalde.

Die Location wurde wie immer erst in der Show bekannt gegeben. Zum Glücksfall wurde sie für die Büroangestellte Carina. Die 33-Jährige aus Anklam wurde die Siegerin des Abends und war am Ende um 100.000 Euro reicher. Erst in der letzten Runde der Show wurde sie als Kandidatin ausgelost.

Dann beantwortete Carina die Frage "Aus insgesamt wie vielen Buchstaben besteht der Titel dieser Show“ richtig. Korrekt ist: 35. Witzig dabei: Carina konnte sich an den Titel der Show zunächst nicht mehr erinnern und riet einfach.