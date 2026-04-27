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Sie riet bei entscheidender Frage

"Ein sehr gutes Quiz": Büroangestellte Carina aus Mecklenburg-Vorpommern ist die Gewinnerin von 100.000 Euro

Aktualisiert:

von C3 Newsroom
Ganze Folge
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.04.2026 • 142 Min • Ab 12

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat die Büroangestellte Carina mit einem Schlag um 100.000 Euro reicher gemacht. Am Sonntag lief die zweite neue Folge der Show. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich diesmal live vom Schloss Bröllin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Siegerin kam erst zum Schluss zum Einsatz.

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Büroangestellte Carina triumphiert bei "Ein sehr gutes Quiz"

Ein Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern war das Set für die zweite neue Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich am Sonntagabend live von Schloss Bröllin in Fahrenwalde.

Die Location wurde wie immer erst in der Show bekannt gegeben. Zum Glücksfall wurde sie für die Büroangestellte Carina. Die 33-Jährige aus Anklam wurde die Siegerin des Abends und war am Ende um 100.000 Euro reicher. Erst in der letzten Runde der Show wurde sie als Kandidatin ausgelost.

Dann beantwortete Carina die Frage "Aus insgesamt wie vielen Buchstaben besteht der Titel dieser Show“ richtig. Korrekt ist: 35. Witzig dabei: Carina konnte sich an den Titel der Show zunächst nicht mehr erinnern und riet einfach.

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Gewinnerin will sich von ihrer Siegprämie einen Urlaub gönnen

Mit dem Geld könnte sie sich nun einen Urlaub mit ihrem Freund in Portugal vorstellen. Und was besonders gut passt: Die Büroangestellte hat ab Montag Urlaub. Ihren unverhofften Geldsegen kann sie also auf jeden Fall erst mal in Ruhe genießen.

Videoclip
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Finalistin kennt den Namen der Show nicht!

Verfügbar auf JoynVideoclip • 06:37 Min • Ab 12

Mehr über "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme):

Am 26. April 2026 wurde das Set von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" am Schloss Bröllin in Fahrenwalde aufgebaut.

Bild: Joyn/Joshua Schneider

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