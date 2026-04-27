Sie riet bei entscheidender Frage
"Ein sehr gutes Quiz": Büroangestellte Carina aus Mecklenburg-Vorpommern ist die Gewinnerin von 100.000 Euro
Aktualisiert:von C3 Newsroom
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat die Büroangestellte Carina mit einem Schlag um 100.000 Euro reicher gemacht. Am Sonntag lief die zweite neue Folge der Show. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich diesmal live vom Schloss Bröllin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Siegerin kam erst zum Schluss zum Einsatz.
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Büroangestellte Carina triumphiert bei "Ein sehr gutes Quiz"
Ein Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern war das Set für die zweite neue Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich am Sonntagabend live von Schloss Bröllin in Fahrenwalde.
Die Location wurde wie immer erst in der Show bekannt gegeben. Zum Glücksfall wurde sie für die Büroangestellte Carina. Die 33-Jährige aus Anklam wurde die Siegerin des Abends und war am Ende um 100.000 Euro reicher. Erst in der letzten Runde der Show wurde sie als Kandidatin ausgelost.
Dann beantwortete Carina die Frage "Aus insgesamt wie vielen Buchstaben besteht der Titel dieser Show“ richtig. Korrekt ist: 35. Witzig dabei: Carina konnte sich an den Titel der Show zunächst nicht mehr erinnern und riet einfach.
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Gewinnerin will sich von ihrer Siegprämie einen Urlaub gönnen
Mit dem Geld könnte sie sich nun einen Urlaub mit ihrem Freund in Portugal vorstellen. Und was besonders gut passt: Die Büroangestellte hat ab Montag Urlaub. Ihren unverhofften Geldsegen kann sie also auf jeden Fall erst mal in Ruhe genießen.
Mehr über "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme):
Hier erfährst du mehr über die neue Show von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, in der es um 100.000 Euro geht.
Hier findest du die vollständigen Teilnahmebedingungen für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)".
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