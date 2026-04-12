Tragisch musste Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, li.) in der Serie "In aller Freundschaft" (hier mit Arzu Bazman, mi. und Tan Caglar, re.) für immer Abschied nehmen.

Der tragische Serientod von Dr. Maria Weber bewegt die "In aller Freundschaft"-Zuschauer:innen noch immer. Gleichzeitig sorgt eine Unstimmigkeit in der Folge danach für Unmut bei den Fans.

Für einige "In aller Freundschaft"-Fans war es nicht einfach, nach neun langen Jahren den Serientod von Dr. Maria Weber zu verkraften. Unheilbar krank nahm die beliebte Ärztin Abschied für immer. Jetzt sorgte ein Detail in der Folge nach ihrem Ableben für Empörung bei den Zuschauer:innen.

Der Grund für den Ärger: In der "In aller Freundschaft"-Episode 1133 mit dem Titel "Am richtigen Ort" drehte sich die Haupthandlung um die Bestattung von Dr. Maria Weber - mit einer geballten Ladung an Szenen voller Trauer, Wehmut und Abschieds-Tränen. Sehr emotional reagierte das Publikum auf die Beerdigung - sehr erbost waren einige jedoch über das Intro für diese Folge. Dort war die Ärztin nämlich noch quicklebendig zu sehen.