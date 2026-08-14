Starker Job Neuer Karriereweg für "In aller Freundschaft"-Star Tan Çağlar? Er wird zum Landwirt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Tan Çağlar spielt seit 2021 bei "In aller Freundschaft". Bild: MDR/Alex Huth

Als Kind hat Tan Çağlar davon geträumt, einmal Arzt oder Polizist zu werden. Beides hat sich durch die Schauspielerei erfüllt. Nun hat er sich einer ganz anderen Job-Challenge gestellt: So schlägt er sich als Landwirt in der neuen ARD-Doku "Ein Blinder, ein Lahmer, ein Tauber".

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Drei Menschen mit Behinderung - drei Challenges Im ersten Moment wirkt die ARD-Doku "Ein Blinder, ein Lahmer, ein Tauber - Die behinderten Job-Challenge" etwas befremdlich. Das ist auch den Produzent:innen der Sendung klar, die betonen: "Drei Comedias. Drei Behinderungen. Drei Challenges. Und eine Frage, die so frech ist, dass man erst mal schluckt: Wer ist am beschissensten dran?" Das werden die drei, die gern gemeinsam auftreten, öfter mal gefragt. Und das wollen sie nun herausfinden. Wer in die Folgen hineinschnuppert, bekommt sofort Lust auf mehr und das ganz ohne Fremdscham-Potenzial. Die drei Comedians Tan Çağlar (46), Timur Turga (30) und Okan Seese (46) stellen sich Herausforderungen, die schon viele Menschen ohne Handicap kaum bewältigen könnten. Mit Behinderung scheinen die Aufgaben nahezu unmöglich: ein Rollstuhlfahrer als Landwirt, ein Blinder als Mechatroniker und ein Tauber als Gastronom. Challenge accepted! Der fast blinde Timur (Sehkraft fünf Prozent), Rollstuhlfahrer Timur und der taube Orkan wollen herausfinden, wer die härtesten Barrieren überwinden muss und wer am Ende die "beschissenste" Behinderung hat. Die Macher:innen betonen, dass der Humor nie auf Kosten der Behinderung gehe, sondern immer aus der Situation entstehe. Christina Herßebroick, Hauptredaktionsleiterin Gesellschaft beim MDR, ordnet das Format ein:

Die Doku zeigt Barrieren, ohne Menschen zu Opfern zu machen. Sie erlaubt Lachen, ohne bloßzustellen. Und sie macht sichtbar, wie viel Mut, Improvisation und Selbstbehauptung in einem Alltag stecken, der für andere selbstverständlich wirkt.

Comedy-Trio Tan Çağlar, Timur Turga und Okan Seese (v. l.) stellen sich in der Dokumentation "Die behinderte Comedy-Challenge" besonderen Herausforderungen. Bild: MDR/Enrico Meyer

Tan Çağlar: Ein Stadtmensch auf dem Bauernhof Am Anfang habe er sich gefühlt wie bei "Bauer sucht Frau". Der "In aller Freundschaft"-Star muss sich auf dem Bauernhof in Krippehna in Nordsachsen um Rinder, Schafe und Bienen kümmern. Landwirtin Lydia steht ihm dabei zur Seite. Für Stadtmensch Tan ist es nicht nur aufgrund seines Rollstuhls eine echte Herausforderung. Anstatt Porsche und stylishe Klamotten heißt es: Trecker und Latzhose. Dabei kommt der Schauspieler, der zehn Jahre lang als Profi Rollstuhlbasketball in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) gespielt hat, mächtig an seine - körperlichen - Grenzen. Doch er schafft es, seine Aufgaben als Landwirt zu bewältigen. Wie er sich mit den Rindern, den Schafen und Bienen im Einzelnen schlägt, kannst du sich jederzeit in der ARD-Mediathek ansehen.

Vom Publikum gefeiert Und was denken die Zuschauer:innen über die außergewöhnliche Doku? Auf Instagram sammeln sich überwiegend positive Kommentare wie "Gestern geguckt, ich bin abgebrochen. Wie geil und lustig war es denn bitte schön! Leute, guckt euch das bitte an, es ist mega sehenswert", oder "So herrlich echt, ich lieb's" oder "Bitte, bitte, bitte: Macht dieses Format unbedingt weiter! Es macht wirklich Spaß. Ihr schafft es auch irgendwie, dass ihr respektvoll und respektlos gleichzeitig sein könnt, und das ist allein schon der Knaller. Der Dreh bei den Kühen war sensationell." Damit ist die Umweidung der Kühe gedacht, die Tan fast ganz allein gemeistert hat. Durch den Rollstuhl war das Stecken des Weidezauns eine immense Herausforderung, die der TV-Arzt mit Bravour gemeistert hat.

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