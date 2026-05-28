Vor der Sommerpause
Keine Pause für "In aller Freundschaft": Die Serie bleibt trotz Fußball-WM in der ARD
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Während sich ab dem 11. Juni im TV sehr vieles um die Fußball-Weltmeisterschaft drehen wird, können sich "In aller Freundschaft"-Fans auf den 16. Juni freuen. Das Erste bleibt an diesem Tag seiner erfolgreichen Krankenhaus-Serie treu.
Noch bis 16. Juni: Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr
Am 16. Juni läuft trotz WM "In aller Freundschaft" im Ersten
Normalerweise müssen Serienfans während der Fußball-Weltmeisterschaft bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oft auf ihre beliebten Formate verzichten. Auch diesmal werden ab dem 11. Juni 60 Spiele von ARD und ZDF übertragen. Den 16. Juni können sich Freunde der ARD-Arztserie "In aller Freundschaft" aber vormerken.
An diesem Tag läuft im Ersten nicht Fußball, sondern der Sender setzt auf sein erfolgreiches Serienformat und zeigt neue Geschichten aus der "Sachsenklinik". Um 21 Uhr wird die neue "In aller Freundschaft"-Folge mit dem Titel "Luft und Liebe" ausgestrahlt. Parallel läuft die WM-Begegnung zwischen Frankreich und Senegal (Gruppe I) exklusiv im Pay-TV bei Magenta TV.
Lange Sommerpause für die "Sachsenklinik"
Es ist zugleich die letzte neue Folge von "In aller Freundschaft", bevor die Serie in eine mehrmonatige Sommerpause geht. Neue Folgen werden ab voraussichtlich 1. September erwartet.
In der Folge "Luft und Liebe" gerät Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) laut ARD wegen einer Anschuldigung des Gesundheitsdezernats unter Druck und muss sich zwischen Dezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister) und Dr. Kaminski (Udo Schenk) entscheiden.
Gleichzeitig kommen sich Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold) und Benno Nowak (Frédéric Brossier) über einen persischen Liebeskuchen näher.
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