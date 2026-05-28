Seit dem 26. Mai
Neuzugang bei "In aller Freundschaft": Frédéric Brossier übernimmt als Arzt Benno Nowak
Aktualisiert:von Nicola Schiller
Ein bekanntes Gesicht kehrt ins TV zurück, allerdings in völlig neuer Rolle! Schauspieler Frédéric Brossier ist als Herzspezialist in die Sachsenklinik gekommen. Woher du ihn bereits kennen könntest.
Doppelfolgen-Drama
In der Doppelfolge "In aller Freundschaft" vom 26. Mai wurde es spannend: Neben einem lebensbedrohlichen Unfall im Wald, bei dem sogar eine Notamputation im Raum stand, geriet auch Kathrin (Andrea Kathrin Loewig) in eine gefährliche Situation. Mehr Infos dazu: Wochen-Vorschau "In aller Freundschaft": Nach einem Unfall muss Dr. Kathrin Globisch operiert werden.
Aber neben all der Aufregung in der Notaufnahme gab es noch mehr Grund zur Vorfreude, denn Zuschauer:innen durften sich auf einen Neuzugang einstellen.
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Er mischt die Kardiologie der Sachsenklinik auf
Benno Nowak (Frédéric Brossier) ist der neue Herzchirurg im Haus, doch schon der erste Tag startet holprig. Knochenbrüche bei Kollegin Dr. Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und potentieller Herzensbrecher für Lisa (Louise Sophie Arnold)? So viel ist klar, Dr. Nowak bringt Bewegung in den Krankenhaus-Alltag. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie heißt es:
Ein neuer Arzt, der Regeln bricht - und sofort für Wirbel sorgt
Fans der deutschen Serienlandschaft freuen sich über den Neuankömmling und erkennen ihn sofort wieder. Unter dem Post finden sich viele begeisterte Kommentare wie: "David von Bergdoktor megaaaa 😍".
Daher kennst du Frédéric Brossier
Der in Frankfurt am Main geborene Schauspieler ist zweisprachig aufgewachsen und hat die deutsche und französische Staatsbürgerschaft. Schon die Theater-AG an seiner Schule entfachte bei ihm die Leidenschaft zur Schauspielerei. Neben Theater- und Musical-Produktionen finden sich in seiner Vita auch einige große Produktionen, wie unter anderem "Familie Dr. Kleist", diverse "SOKO"-Formate und "Inga Lindström". Auch beim "Traumschiff" heuerte Brossier bereits bei Florian Silbereisen an.
"In aller Freundschaft"-Fans scheinen ihn aber vor allem durch seine Rolle beim "Bergdoktor" wiederzuerkennen. Seit der 17. Staffel spielt er den Ex-Sanitäter David Kästner. Als er merkt, dass ihm der Job zu stark zusetzt, kündigt David in der Klinik und übernimmt ganz unverhofft die freie Stelle der Sprechstundenhilfe bei Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Praktischerweise bandelt er zeitgleich auch mit Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher) an.
Willkommen in Leipzig, Dr. Nowak!
Vom Ex-Sanitäter und Sprechstundenhilfe zum Chirurg: Mit seiner neuen Rolle bei "In aller Freundschaft" bleibt Frédéric Brossier also der Medizin treu. Wie viel Chaos er als Benno Nowak noch so in die Sachsenklinik bringt, bleibt abzuwarten. Seinen ersten Auftritt siehst du am 26. Mai um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn.
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