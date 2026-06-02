Neue SAT.1-Serie So feiert der ehemalige "In aller Freundschaft"-Star Maren Gilzer ihr TV-Comeback Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Maren Gilzer in ihrer Rolle Erna Bäuerle in "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Bild: Joyn

Maren Gilzer war lange abgetaucht, jetzt ist sie wieder da! Der "In aller Freundschaft"-Start kehrt zurück ins Fernsehen. Und das, obwohl in ihrem Privatleben gerade einiges los ist.

Sie war Model, "In aller Freundschaft"-Star, legendäre "Glücksrad"-Fee und sogar Dschungelkönigin. Doch von all ihren vielen Rollen im Leben hat Maren Gilzer immer eine ganz besonders geliebt: die der Schauspielerin. Jetzt erfüllt sich für die 66-Jährige ein lang gehegter Wunsch: Sie kehrt zurück auf den Fernsehbildschirm! Ab dem 1. Juni steht Maren Gilzer in der neuen SAT.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" als Gemeindeschwester Erna Bäuerle vor der Kamera. Für die beliebte TV-Persönlichkeit ist es die erste feste Serienrolle seit längerer Zeit - und ein Comeback, über das sich viele Fans freuen dürften.

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Maren Gilzers wilde Karriere Kaum eine deutsche TV-Persönlichkeit hat einen so abwechslungsreichen Lebenslauf vorzuweisen wie Maren Gilzer. Bevor sie Ende der 1980er-Jahre als charmante Buchstabenfee beim "Glücksrad" Millionen Zuschauer:innen begeisterte, absolvierte sie eine Ausbildung zur technischen Bauzeichnerin und arbeitete erfolgreich als Model. Mit 28 Jahren gelang ihr schließlich der große Durchbruch im Fernsehen. Zehn Jahre lang gehörte sie als Gesicht des "Glücksrad" zu den bekanntesten Frauen Deutschlands. Anschließend begann die zweite große TV-Karriere: Von 1998 bis 2014 spielte sie in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" die Krankenschwester Yvonne Habermann und wurde dort als Schauspielerin zum Publikumsliebling. Dann wurde es ruhig um den "In aller Freundschaft"-Star. Nicht nur fehlte es an TV-Rollenangeboten, auch privat musste Maren Gilzer einiges meistern, wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet.

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Für Maren Gilzer geht die Familie vor Vor diesem Hintergrund traf Maren Gilzer vor zwei Jahren eine Entscheidung, die ihr Privatleben komplett veränderte: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Harry Kuhlmann zog sie vom Berliner Stadtrand in dessen nordhessische Heimat. Der Grund war ein sehr persönlicher: Sowohl ihre Mutter als auch die Mutter ihres Mannes hatten einen Schlaganfall erlitten und benötigten Unterstützung. "Also schlug ich vor, in Harrys Heimat zu ziehen", erzählt Gilzer gegenüber der "Bild". Die Entscheidung fiel auch deshalb leicht, weil ihr Mann dort bis heute enge Freundschaften pflegt und die Region liebt. Das Paar kaufte ein Haus, das Gilzer mit viel Leidenschaft sanierte und renovierte. Anfang 2026 konnten beide schließlich einziehen. Besonders wichtig war ihr dabei die Nähe zu ihrer Mutter. Diese lebt heute in einem Pflegeheim in der Region.

Das gefällt ihr gut - vor allem, dass die Tochter in der Nähe ist. Wir haben uns noch nie so oft gesehen wie jetzt, das genießt sie natürlich. Maren Gilzer

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Für Maren Gilzer geht es zurück ins Fernsehen Die neue SAT.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" erzählt Geschichten aus einem Dorf in Sachsen und stellt das Zusammenleben der Menschen sowie die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in den Mittelpunkt. Ein Thema, das Gilzer besonders am Herzen liegt, wie das Portal "t-online" berichtet: Denn auch privat engagiert sie sich seit Jahren für die Feuerwehr in ihrer nordhessischen Heimat und unterstützt die Ehrenamtlichen regelmäßig. Für einen ganz besonderen Moment sorgte das Wiedersehen mit Schauspielkollege Moritz Lindbergh, denn die beiden verbindet eine gemeinsame TV-Vergangenheit: In der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" spielte Maren Gilzer schließlich die beliebte Krankenschwester Yvonne Habermann, Lindbergh verkörperte damals ihren Lebensgefährten. Nun treffen sich die beiden erneut vor der Kamera - diesmal allerdings als Geschwister.

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich jetzt wieder vor der Kamera stehen und spielen konnte. Das war ein schönes, erfüllendes Gefühl. Maren Gilzer gegenüber "Bild"

Trotzdem bleibt die Schauspielerin realistisch: "Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt so viele talentierte Schauspielerinnen auf dem Markt, die alle keinen Job haben.“ Angebote würde sie gerne annehmen, dennoch: "Aber es ist vernünftig, sich nicht zu viele Hoffnungen zu machen."