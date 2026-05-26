Vor der Sommerpause Trotz Fußball-WM: ARD hält an "In aller Freundschaft" fest Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Vor einer langen Sommerpause sollten Fans der ARD-Serie "In aller Freundschaft" sich den 16. Juni vormerken. Bild: ARD/Saxonia Media/Markus Nass, MDR

Während sich ab dem 11. Juni im TV sehr vieles um die Fußball-Weltmeisterschaft drehen wird, können sich "In aller Freundschaft"-Fans auf den 16. Juni freuen. Das Erste bleibt an diesem Tag seiner erfolgreichen Krankenhaus-Serie treu.

Noch bis 16. Juni: Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr Hier geht's zum Livestream des Ersten auf Joyn

Am 16. Juni läuft trotz WM "In aller Freundschaft" im Ersten Normalerweise müssen Serienfans während der Fußball-Weltmeisterschaft bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oft auf ihre beliebten Formate verzichten. Auch diesmal werden ab dem 11. Juni 60 Spiele von ARD und ZDF übertragen. Den 16. Juni können sich Freunde der ARD-Arztserie "In aller Freundschaft" aber vormerken. An diesem Tag läuft im Ersten nicht Fußball, sondern der Sender setzt auf sein erfolgreiches Serienformat und zeigt neue Geschichten aus der "Sachsenklinik". Um 21 Uhr wird die neue "In aller Freundschaft"-Folge mit dem Titel "Luft und Liebe" ausgestrahlt. Parallel läuft die WM-Begegnung zwischen Frankreich und Senegal (Gruppe I) exklusiv im Pay-TV bei Magenta TV.