26 jähriges Jubiläum
Drehorte von "In aller Freundschaft": Gibt es die Sachsenklinik wirklich?
Veröffentlicht:von Carina N.
Seit über einem Viertel Jahrhundert retten die Ärzt:innen der Kultserie "In aller Freundschaft" Menschenleben in der Sachsenklinik. Aber wo ist die eigentlich? Kleiner Spoiler: Die Klinik ist fiktiv und befindet sich in einem Studio. Doch das war nicht immer so.
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"In aller Freundschaft"-Drehort: Wo ist die Sachsenklinik?
29 Staffeln und mehr als 1.100 Folgen in 26 Jahren - der Kultklassiker "In aller Freundschaft" erschien 1998 erstmals in der ARD. Seitdem begeistert der Alltag in der Sachsenklinik die Fans.
Heute befindet sich der Schauplatz der Serie in einem Studio - mehr dazu gleich. Doch die ersten Folgen wurden noch in der ehemaligen Carl-Zeiss-Jena-Messehalle auf dem alten Messegelände in Leipzig gedreht. Hier nahm alles seinen Anfang - in einer Halle aus DDR-Zeiten, genauer der Halle 14. Sie wurde 1985 für Carl Zeiss erbaut, damit sich das Unternehmen auf der Messe präsentieren konnte. Der Ort existiert übrigens bis heute und dient mittlerweile kirchlichen Zwecken.
Hier wird "In aller Freundschaft" heute gedreht
Drei Jahre nach Serienstart, im September 2001, zog die Sachsenklinik um - in die Studios der Media City Leipzig, die unweit des ersten Drehortes auf dem alten Messegelände entstanden. Bis heute liegt dort der Haupt-Drehort der Serie.
Insider-Facts zur "In aller Freundschaft" Sachsenklinik
Bei den Dreharbeiten darf zwar niemand dabei sein, aber Fans können das Set besuchen - es gibt geführte Studiotouren über das Gelände.
Studio 1 und Studio 2 bilden die fiktive Welt für die Sachsenklinik und erstrecken sich auf rund 2.000 Quadratmetern. Damit ist das Set etwa so groß wie zehn großzügige Einfamilienhäuser.
Nicht nur die Klinikräume, auch die Wohnungen der Hauptdarstellenden, der Friseursalon und Pias Physiotherapie sind in den Studios zu finden.
Die Cafeteria und der Empfang der Sachsenklinik befinden sich vor dem Studio.
Ein zentraler Innenhof verbindet die verschiedenen Sets miteinander. Das erleichtert der Filmcrew die Dreharbeiten: Sie können die Kameras zwischen den Kulissen schwenken, ohne dass die Technik ständig umgebaut werden muss.
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