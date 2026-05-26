Seit über einem Viertel Jahrhundert retten die Ärzt:innen der Kultserie "In aller Freundschaft" Menschenleben in der Sachsenklinik. Aber wo ist die eigentlich? Kleiner Spoiler: Die Klinik ist fiktiv und befindet sich in einem Studio. Doch das war nicht immer so.

"In aller Freundschaft"-Drehort: Wo ist die Sachsenklinik?

29 Staffeln und mehr als 1.100 Folgen in 26 Jahren - der Kultklassiker "In aller Freundschaft" erschien 1998 erstmals in der ARD. Seitdem begeistert der Alltag in der Sachsenklinik die Fans.

Heute befindet sich der Schauplatz der Serie in einem Studio - mehr dazu gleich. Doch die ersten Folgen wurden noch in der ehemaligen Carl-Zeiss-Jena-Messehalle auf dem alten Messegelände in Leipzig gedreht. Hier nahm alles seinen Anfang - in einer Halle aus DDR-Zeiten, genauer der Halle 14. Sie wurde 1985 für Carl Zeiss erbaut, damit sich das Unternehmen auf der Messe präsentieren konnte. Der Ort existiert übrigens bis heute und dient mittlerweile kirchlichen Zwecken.