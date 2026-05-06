Nostalgie
"JENKE. Zeitreise.": Welche Rolle spielen die 90er für unser Leben heute?
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Die 90er waren ein Jahrzehnt geprägt von Frieden, Fortschritt und schier grenzenloser Freiheit. Errungenschaften, die heute wieder in Gefahr sind. Welche Rolle spielt das Leben aus diesem Jahrzehnt für unsere Herausforderungen heute?
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Deutschland ist Fußballweltmeister. Der PC startet seinen globalen Siegeszug. Die ersten kabellosen Telefone. Die Loveparade tanzt durch Berlin. Im Radio singen Boygroups. Und im Fernsehen wird täglich über alle Sender hinweg getalkt.
In "JENKE. Zeitreise. Die 90er" erörtert Journalist Jenke von Wilmsdorff die Frage, welchen Einfluss dieses Jahrzehnt heute noch auf uns und unser Leben hat. Mit dabei sind Persönlichkeiten, die das Jahrzehnt geprägt haben und Experten und Kinder der 90er, die mit Techno, Tamagotchi und "Tutti Frutti" aufgewachsen sind.
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