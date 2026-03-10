"JENKE.CRIME - Im Schattenreich der Triaden" Zwangsarbeit in Scam‑Fabriken: Menschenhandel von Jenke bei Online‑Betrug aufgedeckt Aktualisiert: 10.03.2026 • 13:45 Uhr von Claudia Frickel Eine ehemalige Scammerin erzählt Jenke, wie sie Opfer von Menschenhandel wurde. Bild: ProSieben

Scams im Internet sind nicht nur lästig, sie können auch teuer werden. Was viele nicht wissen: Die Scammer sind oft ebenfalls Opfer, die zum Online-Betrug gezwungen werden. Jenke von Wilmsdorff begibt sich auf Spurensuche - und trifft eine Scammerin, die entkommen konnte.

"Brutale Bedingungen" und Schläge in den Scam-Fabriken Fake-Shops und -Investmentportale, Krypto-Abzocke, Identitätsdiebstahl, Phishing oder Romance-Scams: Über 70 Prozent der Deutschen haben in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen solchen Online-Betrugsversuch erlebt, so eine Studie von Mastercard. Ein Viertel der Befragten fiel darauf herein. Aber nicht nur die Betroffenen sind Opfer: Die Scammer:innen selbst werden häufig dazu gezwungen, skrupellose Betrugsmaschen auszuführen. So wie Yu Tang aus Taiwan, die Jenke von Wilmsdorff für seine Reportage "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" trifft. Jemand bietet ihr über das Internet einen Job in einem Spielcasino in Kambodscha an. Die Konditionen klingen gut, das Flugticket muss sie nicht selbst zahlen. Doch gleich nach der Landung am Airport wird ihr der Pass abgenommen. Zu Jenke sagt sie:

In diesem Moment wurde mir klar, dass es sich um Betrug handelt. Yu Tang, ehemalige Scammerin

Ihre Kidnapper "machen unmissverständlich klar, dass wir verkauft worden waren", erzählt Yu Tang. Um freigelassen zu werden, müsse sie 10.000 US-Dollar zahlen. Sie wird gezwungen, in einer Scam-Fabrik Online-Betrügereien zu begehen, unter anderem mit Fake-Investment-Portalen. Das Gebäude ist mit Eisengittern und Stacheldraht gesichert. In solchen Scam-Zentren sind oft Hunderte von Menschen unter "unmenschlichen, brutalen Bedingungen" tätig, wie Jenke sagt. "Diejenigen, die nicht gut genug arbeiten, werden mit Elektroschockern oder Stöcken geschlagen", berichtet Yu Tang. Sharlene Chen ist Expertin im Bereich moderne Sklaverei, Cyberbetrug und Zwangskriminalität in London. Sie hat einige Opfer getroffen und sagt:

Eine der Strafen bestand darin, dass jemand vor den Augen aller lebendig begraben wurde, mit den Worten: Wagt es nicht zu fliehen. Sharlene Chen, Expertin für moderne Sklaverei

Einige der Zwangsarbeiter:innen sterben sogar. Was Yu Tang erlebte, wie sie entkam und warum Jenke die Scam-Fabriken mit Gefängnissen vergleicht, siehst du in der Reportage. Außerdem zeigt die Sendung geleakte Aufnahmen von der brutalen Behandlung der Scammer:innen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Das sind die häufigsten Betrugsmaschen im Internet Phishing ist die wohl meistverbreitete Betrugsmasche im Netz. Kriminelle geben sich als Banken, Shops oder Behörden aus, um an Passwörter, Kreditkartendaten oder andere persönliche Infos zu gelangen. Fake-Shops sind Online-Shops, die sehr günstige Preise anbieten, aber entweder gar nicht liefern oder minderwertige Ware senden. Identitätsdiebstahl: Betrüger:innen klauen persönliche Daten ihrer Opfer und nutzen diese, um online einzukaufen, Konten zu eröffnen oder weitere Scams zu begehen. Krypto‑ und Investment‑Scams: Scheinbar seriöse Plattformen versprechen Nutzer:innen hohe Renditen. Investieren die Opfer Geld, verlieren sie es. Das kombinieren die Betrüger:innen oft mit Social Engineering wie Romance Scam (siehe unten). Romance Scam, Love Scam und Pig Butchering: Betrüger:innen bauen via Internet eine Beziehung zu Opfern auf. Oft versprechen sie Liebe. Dann fordern sie Geld, etwa für angebliche Notfälle, oder versuchen, sie zu Investments zu verleiten. Beim Pig Butchering werden Opfer monatelang emotional "gemästet": Die Täter:innen versuchen so, ihr Vertrauen zu erschleichen. Dreiecksbetrug: Betrüger:innen spielen zwei ahnungslose Personen gegeneinander aus. Ein Beispiel: Person A verkauft etwas. Person B (die/der Betrüger:in) bietet denselben Artikel ebenfalls an. Person C kauft bei B, erhält aber die PayPal‑Daten von A und zahlt dorthin. A verschickt die Ware - allerdings an B. C bekommt nichts und fordert sein Geld zurück. A verliert sowohl Ware als auch Geld.

Menschenhandel in Scam-Fabriken: Wer steckt dahinter? Es gibt unzählige Scam-Betrugszentren in Südostasien. Amnesty International hat allein in Kambodscha 53 Scam-Fabriken ausgemacht, weitere 40 Einrichtungen gelten als verdächtig. Außer in diesem Land befinden sich die Zentren hauptsächlich in Laos und Myanmar. Das US-Magazin "Jacobin" spricht von geschätzten 220.000 Opfern in den Fabriken. Ende 2025 wurden in Myanmar Tausende Menschen aus Scam-Fabriken befreit, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für die Betreiber ist das Geschäft hochprofitabel::

Durch den massenhaften Einsatz von Scammern wächst der Gewinn rasant und erreicht schnell dreistellige Millionenbeträge. Jenke von Wilmsdorff