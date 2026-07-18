"Dachte: Das war's jetzt" Ketamin-Überdosis: Jenke von Wilmsdorff erlebte Nahtod-Erfahrung in Selbstexperiment Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Julia W. Die neue Ausgabe von "JENKE. REPORT" bringt Jenke von Wilmsdorff an Grenzen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Für ein neues TV-Experiment testete Jenke von Wilmsdorff die Droge Ketamin. Dabei nahm er offenbar eine zu hohe Dosis – und fürchtete zeitweise um sein Leben.

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Jenke von Wilmsdorff ist für seine extremen Selbstversuche bekannt: Im Rahmen seiner Sendung "Jenke. Experiment" unterzog er sich bereits zahlreichen radikalen Tests zu Alkohol, Nikotin, Zucker oder Schönheits-OPs – und brachte sich dabei immer wieder körperlich und psychisch an seine Grenzen. Wie gefährlich die Selbstversuche sind, machte Jenke nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung deutlich. Für ein neues Experiment testete er die Droge Ketamin – und erlebte dabei eine Nahtod-Erfahrung.

Überdosis Ketamin "Ich dachte wirklich: 'Das war's jetzt'", sagte Jenke im Gespräch mit "Bild". Im Rahmen einer Folge zum Thema "Gute Laune" habe er Ketamin als Nasenspray ausprobiert, da die Droge verharmlosend auch als "Glücksdroge" bezeichnet wird. Doch bei der Dosierung passierte offenbar ein Fehler: Statt der medizinischen Dosis von bis zu 75 Milligramm nahm der Journalist offenbar die rund vierfache Menge. "Das war definitiv zu viel, eine echte Überdosis", sagte Jenke von Wilmsdorff.

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"War nicht mehr richtig da" Die Folgen schildert der TV-Journalist so: "Ich war gar nicht mehr so richtig da. Es fühlte sich an, als würde mein Körper wegfließen, es war nur noch der Kopf da", sagte der 60-Jährige. Zum Glück befindet sich Jenke bei seinen Selbstversuchen unter ständiger ärztlicher Beobachtung. "Die hatten wir auch diesmal dabei, das war wahrscheinlich meine Rettung." Nach diesem Erlebnis warnt Jenke entschieden davor, die Droge auszuprobieren. "Ich kann das nicht zum Nachmachen empfehlen, vor allem nicht ohne ärztliche Begleitung", sagte er.