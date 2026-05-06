Heidi Klum muss warten
Wann gibt's wieder 15 Minuten live? Joko und Klaas haben Sendezeit gewonnen - hier kannst du sie sehen!
Veröffentlicht:von Steve Buchta
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und drängeln sich damit auf den Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel"! Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" sehen kannst, erfährst du hier.
In der von Nina Chuba moderierten Spezialausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 6. Mai 2026 haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit gesichert. Unterstützt wurden die Entertainer dabei von Steven Gätjen, der unter dem Motto "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" erstmals als dritter Mann im Team antreten musste - als Strafe für die verlorene Auftaktfolge eine Woche zuvor.
Was als Handicap gedacht war, konnte Joko und Klaas nicht davon abhalten, in der zweiten Folge der Frühjahrsstaffel 2026 den Sieg einzufahren. Die Konsequenz daraus: Das Moderatoren-Duo darf eine Viertelstunde des ProSieben-Programms nach eigenen Vorstellungen ohne Einflussnahme des Senders gestalten.
Nicht verpassen!
15 Minuten live mit Joko & Klaas am Donnerstag: Hier gibt's den Livestream
Zu erleben ist die Gewinn-Einlösung direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur besten Sendezeit.
Daher verschiebt sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, der Beginn von "Germany's Next Topmodel": Ab 20:15 Uhr sind auf ProSieben und im Livestream auf Joyn erst einmal die 15 Minuten von und mit Joko und Klaas zu sehen.
"Joko & Klaas gegen ProSieben" im Streaming
Was machen Joko und Klaas diesmal?
Ob Joko und Klaas ihre 15 Minuten diesmal einem ernsten Thema widmen oder Spaß und Unterhaltung in den Mittelpunkt stellen werden, ist vor dem Sendebeginn wie immer nicht bekannt.
Die bisherigen Sendezeiten, die von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ohne Senderbeteiligung umgesetzt wurden, nutzten die beiden für kontrolliertes Fernsehchaos - wir erinnern nur an den Aufruf zur Stammzellenspende oder ihr völlig verrücktes Silvester-Feuerwerk. "Joko & Klaas LIVE" hat inzwischen mehrfach Fernsehgeschichte geschrieben. Was planen sie diesmal?
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