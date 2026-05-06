Heidi Klum muss warten Wann gibt's wieder 15 Minuten live? Joko und Klaas haben Sendezeit gewonnen - hier kannst du sie sehen! Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Steve Buchta Wofür werden Joko und Klaas ihren Gutschein einsetzen? Die Antwort gibt es am Donnerstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Bild: Joyn / Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und drängeln sich damit auf den Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel"! Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" sehen kannst, erfährst du hier.

15 Minuten live mit Joko & Klaas am Donnerstag: Hier gibt's den Livestream Zu erleben ist die Gewinn-Einlösung direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur besten Sendezeit. Daher verschiebt sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, der Beginn von "Germany's Next Topmodel": Ab 20:15 Uhr sind auf ProSieben und im Livestream auf Joyn erst einmal die 15 Minuten von und mit Joko und Klaas zu sehen.