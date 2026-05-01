Das war die neue Folge Staffelauftakt mit Pfeifen, Baggerwette und No Angels: Wer holte sich bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" den Sieg? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Edwin Bauer Joko & Klaas gegen ProSieben Finale: Werden Joko und Klaas ihren Moderator verlieren? Videoclip • 18:50 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Joko & Klaas gegen ProSieben" startet wieder mit unerwarteten Strafen, Spielen und Gäst:innen durch. Die leidenschaftlichen TV-Chaoten kämpfen um 15 Minuten, die sie nutzen können, wie sie wollen. Wie ist die erste Folge ausgegangen? Gibt's eine Strafe oder Sendezeit?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Promis waren bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 29. April dabei Moderatorin Katrin Bauerfeind in Spiel 2 ("Durch die Blume pfeifen")

Schauspieler Edin Hasanović in Spiel 2 ("Durch die Blume pfeifen")

Sängerin Sandy Mölling von den "No Angels" in Spiel 4 ("Wer kann mehr Refrain?")

Sängerin Jessica Wahls von den "No Angels" in Spiel 4 ("Wer kann mehr Refrain?")

Todsünde in hohen Tönen und mehr: Das waren die verrücktesten Spiele-Highlights der ersten Folge Wollust, Habgier oder Völlerei? Was wird hier gepfiffen? Verrückte Spiele wie dieses, gibt es nur bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Die neue Staffel startet mit neuen Ideen und neuen Gegner:innen. Eines der Highlights: Eine Miniversion des Studios mit verschiedenen Minispielen. Alle Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" dürften sich an ganz ähnliche Quiz-Momente erinnern. In einem Ministudio, das laut Moderator Steven Gätjen nur ein 650stel des originalen Studios groß ist, mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fünf von sechs Aufgaben erfolgreich absolvieren, um zu punkten. Unter anderem sollten sie auf einem Minicomputer tippen, Taschentuchpackungen werfen und Kinderrätsel lösen.

Er ist trotz seines Berufes als Schauspieler und Moderator so nervös das er sich backstage in die Hose gepfiffen hat. Steven Gätjen über Edin Hasanović

Mit diesem Satz begrüßt Steven Gätjen Katrin Bauerfeind und Edin Hasanović, die für ProSieben antreten, zum Spiel namens "Durch die Blume pfeifen". Dessen Ziel: Dem eigenen Teammitglied durch geschicktes Trillern eine Antwort übermitteln. Das gestaltet sich besonders für Edin schwierig, da er - anders als die anderen - nur mithilfe seiner Finger pfeifen kann. Außerdem gibt es ein paar Fairness-Konflikte, da beide Teams dazu tendieren, etwas mehr zu machen, als wirklich nur zu zwitschern. Wer sich fragt, wie sich die Gründung der Europäischen Union gepfiffen anhört, sollte sich das Spiel unten im Videoplayer oder im Streaming auf Joyn anschauen!

Ebenfalls hörenswert: Klaas’ Imitation von Herbert Grönemeyer in Spiel 4. Bei "Wer kann mehr Refrain?" schickt ProSieben zwei der vier No-Angels-Mitglieder gegen Joko und Klaas ins Rennen.

"Wetten, dass..?" lässt grüßen: Baggerwette bei #JKvsP7 Für Runde drei haben die beiden ProSieben-Herausforderer im Vorfeld drei Stunden Zeit bekommen, um vier mögliche Aufgaben zu testen und sich dann final für eine davon zu entscheiden. Die vier von Herrn ProSieben angebotenen Wetten sind: Klaas soll Joko mit einer Baggerschaufel einen Apfel vom Kopf stoßen - mittels 180-Grad-Drehung in voller Geschwindigkeit.

Joko und Klaas sollen mit zwei Baggern Pfannkuchenteig anmischen und backen.

Mithilfe der Bagger soll das Duo einen Schrank mindestens 15 Meter weit werfen oder schleudern.

Joko und Klaas sollen innerhalb von 10 Minuten zwei Autos so aufrecht aufeinanderstapeln, dass diese mindestens 30 Sekunden stehenbleiben.

Droht der Spiel-Abbruch? Nach langem, lustigem Rumprobieren, ganz viel Baggerspaß und reichlich Schäden an den Behala-Hallen läuft es bei Joko und Klaas nicht wie geplant. Sie wagen sich an die Aufgabe, vor der besonders Joko Muffensausen hat: mit dem Bagger einen Apfel vom Kopf geschlagen zu bekommen. Sehr zur Freude von Klaas. Er macht sich an die Übungspuppe und schlägt ihr erst einmal den Kopf ab. Gut, dass die beiden noch üben! Nach dem kleinen Fauxpas macht Klaas den Rest souverän und schlägt mit der Schaufel den Apfel vom Dummy, als würde er Butter am Frühstückstisch streichen. Weil das so gut funktioniert hat, entscheiden sich die beiden also für die spektakuläre Apfel-Aufgabe. Blöd nur, dass diesmal ein echter Kopf fliegen könnten, denn Joko sitzt nicht im Bagger, sondern steht an der Position der Puppe.

Das ist eine Fernsehshow, hier kann gar nichts passieren. Es ist ein Fernsehbagger. Klaas beim Ermutigungsversuch zu Joko

Rein demonstrativ zerquetscht Klaas vor Joko die Puppe, was ein Knack-Geräusch macht, das dem Geräusch brechender Knochen ähnelt. Der "Experte für alles"-Moderator richtet den Bagger aus und der "Wer stiehlt mir die Show?"-Gastgeber fängt an, nervös zu zucken. "Ich werde gläubig gerade." Ob Joko und Klaas die halsbrecherische Bagger-Aktion wirklich durchziehen oder die Bedenken doch noch zu groß werden, siehst du oben im Video oder in der ganzen Folge auf Joyn.

Das Finale: Mit vier Vorteilen gegen ProSieben - wer gewinnt? Nach nur zwei verlorenen Spielrunden wollen sich die beiden Moderatoren den Gutschein über 15 Minuten Sendezeit unbedingt sichern. Doch zuvor bekommen sie einen wichtigen Brief von ProSieben, in dem die Strafe benannt wird, die ihnen im Falle einer Niederlage droht: eine kleine, aber gewichtige Veränderung im Team Joko & Klaas in der nächsten Sendung. Doch dazu gleich mehr. Das darüber entscheidende Finalspiel trägt den schrägen Namen: "Was krachen Sachen?"

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Das war das Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 29. April 2026 Spiel: Verschiedene Gegenstände müssen blind, nur anhand des Geräuschs beim Aufprall auf den Boden, richtig erraten werden.

Ablauf: Ausgewählte Objekte werden von Joko oder Klaas auf den Boden gekippt. Der jeweils andere sitzt mit dem Rücken dazu, hört genau hin und rät.

Runden: Es werden sieben Runden gespielt. Die Anzahl der Dinge steigert sichvon Runde zu Runde.

Vorteil: Durch die vier erspielten Vorteile müssen Joko und Klaas nur 16 der 28 Gegenstände richtig erraten, um zu gewinnen.

Es geht um alles: 15 Minuten Sendezeit oder eine besondere Herausforderung in Folge 2. Eine harte Nuss für die Senderherausforderer, denn sie müssen am Ende alle sieben geworfenen Sachen erraten, wenn sie gewinnen wollen. Du willst mitraten? Im Video ganz oben auf dieser Seite und in der ganzen Folge im Streaming kannst du selbst versuchen, die Gegenstände an den Geräuschen zu erkennen.

Spoiler: 15 Minuten Sendezeit oder Dreier-Team? Joko und Klaas machen ihre Sache gut - aber nicht genug, um das Finale zu meistern. Selbst mit den angerechneten Vorteilen kommen sie nur auf 13 der benötigten 16 Punkte, womit ihre Strafe besiegelt ist.