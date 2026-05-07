Zu dritt gegen den Sender
"Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben": Wer hat gewonnen? So hat sich das Trio geschlagen!
Aktualisiert:von Edwin Bauer
Joko & Klaas gegen ProSieben
Finale: Wird das Trio einen Trickshot landen?
Videoclip • 11:36 Min • Ab 12
Nina Chuba in der Moderation, Steven Gätjen im Team von Joko und Klaas als Trio - diese Sendung war ein Highlight. Verhilft das dritte Mitglied dem ursprünglichen Duo zum Sieg? Oder müssen sich die Moderatoren einer Strafe von Herrn ProSieben stellen? Hier ist das Recap der zweiten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".
Sind drei einer zu viel?
Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen gemeinsam gegen ProSieben - auf den ersten Blick wirkt das eher wie ein Vorteil. Wer sich nach der Verkündung der Strafe für die Niederlage in Folge 1 gefragt hat, ob eine dritte Person im Team nicht eher hilft, dürfte allerdings schnell umdenken. Für "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" haben sich Herr ProSieben, Nina Chuba und ihre prominenten Freund:innen besondere Challenges ausgedacht, die im Trio gar nicht so leicht zu absolvieren sind.
Hier kannst du die ganze Folge sehen!
So müssen sich die drei Chaoten beim Spiel "Der Rest geht auf mich" in einer vorher festgelegten Reihenfolge an verschiedene Aufgaben wagen. Zum Beispiel sollen sie Tischdecken herunterziehen, auf denen sich Teller befinden, was Klaas bei Tisch 4 bis 10 mal eben ganz locker mit Bravour beendet, nachdem Joko und Steven bei den ersten Tischen noch kolossal gescheitert waren.
In einer weiteren Runde gilt es dann, von Löffeln verschiedenste Soßen zu essen - von scharfer Soße bis süßer Kondensmilch ist alles dabei. Klaas muss bei den Löffeln an eine ganz bestimmte Sendung denken:
'The Taste' im Schnelldurchlauf!
Während Steven den Senf vom Löffel "schnabuliert", wie die wundervolle Moderatorin Nina Chuba sagen würde, wird es flirty zwischen den Sender-Herausforderern: "Ich stelle mir gerade deinen Körper in Senf vor." Das geht den ganzen Abend so weiter, sehr zur Freude des Publikums.
Mal müssen die drei Männer synchron in einem Jump-and-Run-Setting laufen, das stark an einen Videospiel-Klempner namens Mario erinnert, mal müssen alle nacheinander Aufgaben lösen, um weiterzukommen. Den Dreien wird es nicht leicht gemacht!
Präzision und eine Prise Glück im Finale
Im Finalspiel "Trickshots" werden Joko, Klaas und Steven vor fünf Herausforderungen gestellt, müssen allerdings nur eine davon bewältigen, um zu gewinnen.
Nina Chuba, die mit ihrer unverblümten Art durch die gesamte Sendung hinweg begeistert, erklärt die Hindernisse: Die Männer sollen einen Volleyball durch eine Torwandöffnung bugsieren, die kaum größer als ein Medizinball ist. Klaas sorgt sich ein wenig um das Publikum, denn das Tor steht hinter der Tribüne.
Ich hab wirklich Angst, dass ich da jemandem die Prothese rausschieß.
Die nächste Challenge: Klaas, Joko und Steven sollen den Ball von der Tribüne aus über drei Kontakte in ein Netz werfen. Außerdem müssen sie ein Frisbee aus größerer Entfernung in das Fach eines Tisches werfen, eine Flasche über einen langen Tisch in einen Becherhalter gleiten lassen und schließlich einen Golfball per Bande in ein Ziel schlagen.
Dank der bis dahin erspielten vier Vorteile hat das Trio fürs Finale ganze 45 Versuche.
Spoiler: 2026 gibt's erstmals Sendezeit für Joko und Klaas
Nach 14 gescheiterten Versuchen beim Volleyball versucht sich Klaas daran, die Flasche in den Behälter zu schlittern. Das Publikum ist längst verängstigt , nachdem Steven jemandem direkt ins Gesicht gebolzt hat.
Hier kommt es auf die Geschwindigkeit der Flasche an: Rutscht sie zu schnell, fliegt sie raus. Ist sie jedoch zu langsam, könnte sie vor dem Behälter stehen bleiben.
Joko und Steven schauen ihrem Team-Partner zu, als wären sie zwei Auszubildende, die von ihrem Gesellen die Aufgabe gelöst bekommen. "Ich mach bis 20 runter und dann machen wir mit was anderem weiter", sagt Klaas und schlittert den 24. Versuch weg. Direkt danach kommt die nächste Flasche hinterher.
Sie schlittert langsam genug, es könnte gut laufen... und sie ist drin! Joko und Klaas bekommen ihre Sendezeit und Steven darf in der nächsten Ausgabe wieder in seine ursprüngliche Rolle als Moderator zurückkehren.
Nicht verpassen: Nach dem Gewinn der 15 Minuten gibt's die nächste Ausgabe von "Joko & Klaas LIVE" schon morgen auf ProSieben und im Livestream auf Joyn!
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