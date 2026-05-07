Heidi Klum muss warten Joko und Klaas senden heute 15 Minuten live: Wie sie ihre gewonnene Sendezeit nutzen, siehst du hier im Livestream! Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Steve Buchta Wofür werden Joko und Klaas ihren Gutschein einsetzen? Die Antwort gibt es am Donnerstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Bild: Joyn / Nadine Rupp

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen und drängeln sich damit auf den Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel"! Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" sehen kannst, erfährst du hier.

Heute, 20:15 Uhr • Joko & Klaas LIVE Was wird in diesen 15 Minuten passieren? Hier im Livestream ansehen! Verfügbar auf Joyn 15 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

So haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten gewonnen: Joko & Klaas gegen ProSieben Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.05.2026 • 134 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

15 Minuten live mit Joko & Klaas am Donnerstag: Hier gibt's den Livestream Zu erleben ist die Gewinn-Einlösung direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zur besten Sendezeit. Daher verschiebt sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, der Beginn von "Germany's Next Topmodel": Ab 20:15 Uhr sind auf ProSieben und im Livestream auf Joyn erst einmal die 15 Minuten von und mit Joko und Klaas zu sehen.