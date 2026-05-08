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In SAT.1 und auf Joyn

Sie ist die Neue bei "Kommissar Rex": "ran"-Moderatorin Andrea Kaiser stößt zum Cast

Aktualisiert:

von PM / Anna-Maria Hock

Andrea Kaiser ist am Montag an der Seite von Ferdinand Seebacher bei "Kommissar Rex" dabei.

Bild: SAT.1

Seit Mitte April dürfen sich die SAT.1- und Joyn-Zuschauer:innen endlich über neue Folgen von "Kommissar Rex" freuen. In der neuen Episode, die am Montag, 11. Mai, läuft, ist ein ganz besonderer Gaststar mit dabei: Andrea Kaiser.

"ran"-Moderatorin Andrea Kaiser ist großer Rex-Fan

Andrea Kaiser kennt das Rampenlicht aus Sporthallen und von Rasenplätzen als "ran"-Moderatorin und -Reporterin - doch bei "Kommissar Rex" war sie immer nur Zuschauerin. Seit ihrer Schulzeit verfolgt die 44-Jährige die Abenteuer des berühmten Schäferhundes vor dem Fernseher. Jetzt geht für sie ein Traum in Erfüllung: In der fünften Folge am Montag, 11. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 spielt die Tierfreundin und Hundemama die Leiterin eines Wiener Tierheims.

In der Folge sind Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) und Rex raffinierten Diamantenräubern auf der Spur. Spürnase Rex wittert Sprengstoff in einem Kongresssaal – doch wird zunächst nicht ernst genommen. Max und Rex müssen daraufhin eine organisierte Verbrecherbande undercover infiltrieren, um einen aufwändigen Coup zu verhindern. Es kommt zu einem dramatischen Showdown.

Schaue dir die "Kommissar Rex"-Folge mit Andrea Kaiser am Montag, 11. Mai, auf Joyn an

Montag, 11.05. 20:15 Uhr • Kommissar Rex

Rex Undercover

Verfügbar auf Joyn125 Min

Andrea Kaiser freut sich sehr auf ihren Gastauftritt

In einer Pressemitteilung äußert sich die 44-Jährige zu ihrer Gastrolle wie folgt: "Rex begleitet mich durchs Leben. In meiner Schulzeit war Rex fester Bestandteil im TV-Programm. Eigentlich hat's jeder in meiner Klasse geschaut. Und jetzt sitze ich montagabends mit meinem Sohn vorm Fernseher und schaue es wieder! Kommissar Rex ist Familienunterhaltung und Feel-Good-Stimmung. Und ich kenne niemanden, der den Augen von Rex widerstehen könnte", schwärmt Andrea Kaiser von der Serie mit dem tierischen Kommissar.

So spannend sind die neuen "Kommissar Rex"-Folgen

Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer). Für Max ist Rex mehr als ein vierbeiniger Kollege. Er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard). Doch seitdem ihre gemeinsame Tochter Anna (Sophie Borchhardt) aus Südamerika zurück ist und Max auch Sarah wieder öfter sieht, flammen die alten Gefühle wieder auf.

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