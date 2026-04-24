Exklusives Joyn-Interview Der Cast von "Kommissar Rex" über die Arbeit mit Hund am Set Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina Lindemann Die Schauspieler:innen von links nach rechts: Marie Burchard, Doris Golpashin, Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher Bild: IMAGO/APress

"Niemals mit Tieren und Kindern zusammenarbeiten" - das hört man oft in der Filmbranche. Doch wie ist es wirklich mit einem Hund am Set? Die Schauspieler:innen geben im Joyn-Interview Einblicke hinter diese besondere Zusammenarbeit.

Montag, 27.04. 20:15 Uhr • Kommissar Rex Galgenmännchen Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Besondere Herausforderungen Genau wie in der Serie ist Rex auch am Filmset der wahre Star. Er ist ein perfekt trainierter Hund und hört auf seine Trainerinnen, die immer dabei sind. Dennoch muss auf einiges geachtet werden, damit die Zusammenarbeit reibungslos abläuft. Für Ferdinand Seebacher, der Inspektor Felix Burger spielt, war es eine ganz neue Form der Herausforderung, die Trainerinnen auszublenden und konzentriert zu bleiben. Besonders anspruchsvoll war es, die Quietsch-Geräusche, die die Aufmerksamkeit des Hundes lenken sollten, auszublenden. "Das hatte ich zuvor in der Form noch nicht", erzählt er. Auch Marie Burchard, die die Ex-Frau Sarah von Kommissar Max Steiner spielt, erinnert sich: "Alle mussten sich extrem zusammenreißen".

Hier kommst du zu der letzten Folge Ganze Folge Kommissar Rex Laib und Leben Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.04.2026 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Hund macht nicht immer das, was man von ihm erwartet Ferdinand Seebacher

Zwar waren die Trainerinnen immer am Set anwesend, aber trotzdem hat es Rex geschafft, für Überraschungen zu sorgen. So war er einmal plötzlich weg und ein andermal wollte er seinen Partner Maximilian Brückner, der Kommissar Max Steiner spielt, vor einer Attrappe beschützen und hat sie angegriffen. Diese Erfahrungen haben die beiden Stars stark zusammenwachsen lassen. Maximilian Brückner mochte diese Abwechslungen am Set: "Ich mag Spontanität. Jeder Tag ist anders".

Ich fand es richtig beeindruckend, was er geleistet hat Doris Golpashin

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Schon gewusst? Interessanterweise hatten die beiden Hauptdarsteller zu Drehbeginn leichte Startschwierigkeiten: Wieso "Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner und der Hund nicht sofort ein Dreamteam waren

Trotz der unerwarteten Aktionen von Rex teilen alle Schauspieler:innen die Meinung von Doris Golpashin, die die Majorin Evelyn Leitner spielt: "Rex war professioneller als alle anderen am Set. [...] Die Trainerinnen wussten genau, was sie tun und haben alles mit sehr viel Liebe gemacht". "Der ist super trainiert", berichtet auch Maximilian Brückner. Um für das Wohlergehen des flauschigen Kommissars zu sorgen, wurden ganz streng seine Ruhezeiten eingehalten und seine Trainerinnen waren immer mit dabei. Marie Burchard ist ganz begeistert von Rex: "Der Hund war mega entspannt". Eins wird deutlich: Für alle Beteiligten war der Dreh mit Rex eine ganz einzigartige Erfahrung. Ferdinand Seebacher fasst es perfekt zusammen: "Es war spannend, es war ein Learning und ich bin gestärkt aus den Dreharbeiten heraus gegangen". Falls du das Ergebnis dieser ganz besonderen Zusammenarbeit sehen willst, dann schalte montags um 20:15 Uhr in SAT.1 ein oder streame die sechs Folgen auf Joyn.