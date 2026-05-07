In SAT.1 und auf Joyn Sie ist neu bei "Kommissar Rex": "ran"-Moderatorin Andrea Kaiser stößt zum Cast Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von PM / Anna-Maria Hock Andrea Kaiser ist am Montag an der Seite von Ferdinand Seebacher bei "Kommissar Rex" dabei. Bild: SAT.1

Seit Mitte April dürfen sich die SAT.1- und Joyn-Zuschauer:innen endlich über neue Folgen von "Kommissar Rex" freuen. In der neuen Episode, die am Montag, 11. Mai, läuft, ist ein ganz besonderer Gaststar mit dabei: Andrea Kaiser.

"ran"-Moderatorin Andrea Kaiser ist großer Rex-Fan Andrea Kaiser kennt das Rampenlicht aus Sporthallen und von Rasenplätzen als "ran"-Moderatorin und -Reporterin - doch bei "Kommissar Rex" war sie immer nur Zuschauerin. Seit ihrer Schulzeit verfolgt die 44-Jährige die Abenteuer des berühmten Schäferhundes vor dem Fernseher. Jetzt geht für sie ein Traum in Erfüllung: In der fünften Folge am Montag, 11. Mai, um 20:15 Uhr in SAT.1 spielt die Tierfreundin und Hundemama die Leiterin eines Wiener Tierheims. In der Folge sind Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) und Rex raffinierten Diamantenräubern auf der Spur. Spürnase Rex wittert Sprengstoff in einem Kongresssaal – doch wird zunächst nicht ernst genommen. Max und Rex müssen daraufhin eine organisierte Verbrecherbande undercover infiltrieren, um einen aufwändigen Coup zu verhindern. Es kommt zu einem dramatischen Showdown.

Schaue dir die "Kommissar Rex"-Folge mit Andrea Kaiser am Montag, 11. Mai, auf Joyn an Montag, 11.05. 20:15 Uhr • Kommissar Rex Rex Undercover Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Andrea Kaiser freut sich sehr auf ihren Gastauftritt In einer Pressemitteilung äußert sich die 44-Jährige zu ihrer Gastrolle wie folgt: "Rex begleitet mich durchs Leben. In meiner Schulzeit war Rex fester Bestandteil im TV-Programm. Eigentlich hat's jeder in meiner Klasse geschaut. Und jetzt sitze ich montagabends mit meinem Sohn vorm Fernseher und schaue es wieder! Kommissar Rex ist Familienunterhaltung und Feel-Good-Stimmung. Und ich kenne niemanden, der den Augen von Rex widerstehen könnte", schwärmt Andrea Kaiser von der Serie mit dem tierischen Kommissar.