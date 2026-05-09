Serien-Aus "Havelland-Krimi"-Star Jens Atzorn: Warum ist er bei "Lena Lorenz" ausgestiegen? Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Johanna Grauthoff Die damalige "Lena Lorenz"-Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky (r.) und Jens Atzorn (l.), der bis 2021 in der Rolle ihres Freunds Quirin zu sehen war. Aber warum ist er ausgestiegen? Bild: picture alliance / Stephan Goerlich

Fünf Jahre lang gehörte Jens Atzorn als Quirin fest zur "Lena Lorenz"-Familie. Umso größer war der Schock, als seine Figur plötzlich den Serien-Tod starb. Warum sich der Schauspieler zum Ausstieg entschied und wie emotional das Ende war.

Über Jahre hinweg war seine Figur Quirin Pankofer an der Seite der Hebamme Lena zu sehen - als Ehemann, Familienvater und emotionale Stütze der Serie. Doch mitten im scheinbaren Familienglück nahm die Geschichte eine schockierende Wendung.

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Dramatischer Abschied nach fünf Jahren Seit Folge fünf gehörte Jens Atzorn zum Hauptcast von "Lena Lorenz". Insgesamt stand er für 18 Episoden vor der Kamera. In der siebten Staffel kam dann das überraschende Aus: In der Folge "Zerbrechliches Glück" verunglückt Quirin bei einem Rettungsversuch tödlich. Als dieser während eines Wanderausflugs einem anderen Wanderer helfen will, gerät er selbst in Gefahr und stürzt in die Tiefe. Wenig später wird er im Krankenhaus für hirntot erklärt - ein Moment, der viele ZDF-Zuschauer:innen fassungslos zurückließ.

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Warum Jens Atzorn die Serie verlassen wollte Der Ausstieg kam allerdings nicht überraschend für das Produktions-Team. Jens Atzorn hatte sich bewusst entschieden, "Lena Lorenz" nach mehreren Jahren zu verlassen, um sich neuen Rollen und Projekten zu widmen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" sprach der Darsteller offen über seine Beweggründe. Die Zeit bei der Serie beschreibt er als wichtigen Abschnitt seiner Karriere: "Die Dreharbeiten waren ein schönes Kapitel in meiner Arbeit als Schauspieler", erklärte Atzorn. Trotzdem sei für ihn irgendwann der Wunsch entstanden, neue kreative Wege einzuschlagen. Dabei fiel ihm die Entscheidung offenbar alles andere als leicht. Vor allem die enge Verbindung im Team habe den Abschied noch emotionaler gemacht: "Ich habe das wirklich sehr lange abgewogen."

Nach fünf Jahren war es für mich einfach an der Zeit, neue Projekte zu starten. Jens Atzorn

Doch der eigentliche Knackpunkt war die Frage: Wie schreibt man Quirin überhaupt aus der Serie?

Serientod statt Trennung Die Autor:innen diskutierten mehrere Möglichkeiten für Quirins Ausstieg, bei denen sich auch Jens Atzorn einbringen durfte: "Wir haben zusammen mehrere Szenarien durchgespielt. Letztendlich blieben nur zwei Möglichkeiten übrig: Entweder Quirin hätte Lena verlassen müssen oder eben sein Tod." Am Ende fiel die Entscheidung auf die drastischere Variante. Obwohl er grundsätzlich nichts dagegen gehabt hätte, seine Rolle am Leben zu lassen, konnte Atzorn der Idee des Serientods durchaus etwas abgewinnen.

Großer Aufschrei nach Quirins Serientod Der Tod von Quirin sorgte damals für heftige Reaktionen im Netz. Zahlreiche Zuschauer:innen äußerten ihren Frust in sozialen Medien, einige forderten sogar einen Boykott der Serie. Mit etwas Abstand haben sich die Gemüter zwar beruhigt, doch bis heute beschäftigt viele Serien-Fans die Frage nach dem plötzlichen Aus. Dass die Figur so beliebt war, dürfte auch an der besonderen Chemie innerhalb der Serie gelegen haben. Jens Atzorn spielte zunächst an der Seite von Patricia Aulitzky, die "Lena Lorenz" schnell wieder verlassen hat. Später übernahm Judith Hoersch die Hauptrolle. Für den gebürtigen Münchener bedeutete dieser Wechsel eine große Umstellung. Im Gespräch mit "TV Spielfilm" erklärte er: "Es war im ersten Augenblick ein merkwürdiges Gefühl, eine neue Partnerin zu haben und in der Geschichte nahtloweiterzuspielenen."

So lief seine Karriere nach Serien-Aus weiter Von einem Karriereknick kann bei ihm nach seinem "Lena Lorenz"-Ausstieg jedenfalls keine Rede sein. Jens Atzorn übernahm in den vergangenen Jahren zahlreiche Film- und Serienrollen. 2022 war er unter anderem in "SOKO Linz" und "Stubbe - Ausgeliefert" zu sehen. In letzter Zeit folgten neue Auftritte, etwa bei "WaPo Bodensee" oder im "Havelland-Krimi". Besonders spannend für Krimi-Fans: Auch im Winterspecial der "Rosenheim-Cops" wird Jens Atzorn zu sehen sein. Damit bleibt der Schauspieler weiterhin fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft - auch ohne seine Rolle als Quirin bei "Lena Lorenz".