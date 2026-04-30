Aus dem Ring ins TV "Lena Lorenz"-Star Sarah Alles: Ihre Karate-Vergangenheit prägt sie bis heute Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Werdende Mutter in Nöten: Sarah Alles (links) als schwangere Foodtruck-Betreiberin Sabrina Kettler, die in "Lena Lorenz - Schutzlos" keine Krankenversicherung hat. Bild: ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Sarah Alles spielt alles. Das sagt die Schauspielerin scherzhaft über sich selbst. Tatsächlich hat sie im Fernsehen schon in zahlreichen Produktionen mitgespielt. Von "Rote Rosen" bis "Wilsberg", von "Heiter bis tödlich" bis "In aller Freundschaft". Das ist über die gebürtige Berlinerin bekannt.

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"Sarah Alles hatte stets klare Vorstellungen. Schon als Kind kamen für sie nur zwei Wege infrage: Schauspielerin oder Prinzessin." So heißt es auf der Webseite der Schauspielerin. Den ersten Weg geht sie seitdem überaus erfolgreich. Doch die Tochter einer Deutschen und eines Iraners (vollständiger Name: Sarah Alles-Shahkarami) kann noch viel mehr. Am 30. April ist sie in einer Episodenrolle bei "Lena Lorenz" zu sehen. In der Folge "Schutzlos" spielt sie die leidenschaftliche Köchin Sabrina Kettler. Diese betreibt einen eigenen Foodtruck und unterstützt zugleich ihre kranke Mutter. Ein riskanter Schwangerschaftsverlauf bringt sie zur Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch). Das Problem: Sabrina ist wegen finanzieller Probleme nicht krankenversichert. Muss sie den Foodtruck, ihren Lebenstraum, aufgeben?

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Der "Lena Lorenz"-Star: erster Schauspiel-Job mit zwölf Jahren "Für mich war das immer schon klar, dass ich Schauspielerin werde", verriet Sarah Alles 2022 in einem Interview mit "Antenne Münster". "In meinem Kopf gab es keinen Zweifel, dass das irgendwie nicht klappen würde." Ganz schön selbstbewusst. So schnappte sich die 1986 geborene Berlinerin einst auch ihre erste kleine Rolle. "Es war ein offenes Casting, von dem ich übers Radio erfuhr", erinnerte sie sich im Format "Stories And Faces". "Es wurde eine junge Frau gesucht. Mit meinen zwölf Jahren dachte ich, ich würde auf das Profil perfekt passen", erzählte sie lachend. "Das war aber leider nicht der Fall, weil ich für die Rolle natürlich deutlich zu jung war. Eine kleine Rolle habe ich dennoch abgestaubt und dort meine erste Agentin, eine Kinderagentin, kennengelernt."

Taff durch Sport: Sarah Alles ist Karate-Meisterin Ebenfalls als Kind hatte Sarah Alles eine weitere Leidenschaft gefunden: Karate. Sie wurde dreimal Berliner Meisterin, einmal auch Deutsche Meisterin. Von 2002 bis 2005 war sie Mitglied im Karate-Bundeskader. "Kampfsport hat mich viele Dinge gelehrt: Fairness gegenüber Kontrahenten, aufzustehen, auch wenn es weh tut und vor allem, dass wir oft zu mehr imstande sind als wir es uns zutrauen!", so die Darstellerin in "Stories And Faces". Der Sport habe für sie auch etwas Meditatives. "Im Sparring-Ring bekomme ich den Kopf vollkommen frei! Denn wenn ich beim Kämpfen über andere Dinge nachdenke, fange ich mir direkt eine. Komplett im Hier und Jetzt zu sein, tut mir immer gut!" So konnte sie 2006 auch einen schweren Reitunfall wegstecken: Während des Drehs für "Paulas Sommer" brach sie sich die Wirbelsäule. Neun Monate war sie berufsunfähig - sie nutzte die Zwangspause und holte ihr Abitur nach. Nach wie vor betreibt Sarah Alles den Sport sehr gerne. Eine Karriere darin gab sie jedoch zugunsten des Schauspielerns auf - quasi im letzten Moment. Mit 24 - das Aufnahmealter endet in vielen Schulen häufig bei 23 - bewarb sie sich bei der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und absolvierte dort schließlich von 2011 bis 2013 ihre erste Ausbildung. In "Antenne Münster" fügte sie scherzhaft hinzu, dass ihre Kampfsport-Erfahrung da möglicherweise hilfreich war: "Vielleicht hat es deshalb mit der Ausbildung geklappt, weil die einfach Angst vor mir hatten."

Vom Schwarzen Gürtel zum Telenovela-Star Schon vor ihrer Schauspiel-Ausbildung hatte Sarah Alles eine Hauptrolle in der ZDF-Telenovela "Tessa - Leben für die Liebe". 89 Folgen lang war sie ab Januar 2006 als Mia Dannenberg zu sehen. 2011 folgte ein 200 Episoden dauernder Part in "Rote Rosen". Sarah verkörperte in Staffel 7 und 8 Ella, die Tochter der Protagonistin Katja Meissner. Weiter ging es mit der nächsten Serienrolle: In der ARD-Krimiserie "Heiter bis tödlich: Akte Ex" hatte sie in den ersten drei Staffeln den Part der Sekretärin Yvette Müller. Dazwischen: jede Menge Episodenrollen, von "Der Landarzt" über "Ein Fall für zwei" bis "Das Traumschiff". Für sie sei es stets ein Ritterschlag, in Formaten mitzuspielen, die sie aus ihrer Kindheit kannte, erzählte die Schauspielerin bei "Antenne Münster". "Lustigerweise gab es bisher noch keine Enttäuschung, denn die Kollegen waren immer so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Oder noch toller." Bei ihren Rollen will sie sich nicht auf ein Genre oder eine Schublade festlegen, betonte Sarah Alles 2019 in "Quotenmeter": "Ich suche mir meine Rollen danach aus, wie die Figur geschrieben, das Ensemble zusammengesetzt oder die Geschichte erzählt ist." Und fügte hinzu: "Wenn man querbeet spielt, wird man auch querbeet besetzt. Das freut mich!" Wiederkehrende Rollen hat die Darstellerin seit 2021 in der Krimiserie "Wilsberg" (Kommissaranwärterin Isabel Wolfangel) und in der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" (Barbesitzerin Samira Steffens).