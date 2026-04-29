Raus aus der klimatisierten Reality-Villa, rein in die erbarmungslose Wildnis! Mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" bringen ProSieben und Joyn ein Reality-Format an den Start, das die Stars physisch und psychisch an ihre absoluten Grenzen bringen wird. Hier geht es nicht um Reichweite oder Follower:innen, sondern ums nackte Überleben im Spiel.

"The Hunt": 2,5 Quadratkilometer pure Wildnis und ein ständiger Rollentausch

Tief im bulgarischen Wald, fernab von WLAN, Likes und Glamour, beginnt das Abenteuer "The Hunt". Die Jagd hetzt die Stars durch zwölf Sektoren, die insgesamt 2,5 Quadratkilometer umfassen - ein Gebiet, das größer ist als das Fürstentum Monaco! Auf sie warten Felsen, Dornen, dichtes Gestrüpp und sengende Hitze. Kurzum: Die absolute Hölle für die Promis.

Das Spielprinzip ist so simpel wie nervenaufreibend: Es gibt Jäger:innen und Gejagte. Als Gejagte:r musst du nicht nur fliehen, sondern vor allem Prüfungen im Wald finden und bestehen, um Geld für den Jackpot (bis zu 50.000 Euro) zu erspielen. Die Jäger:innen hingegen haben nur ein Ziel: die Gejagten fangen. Gelingt ihnen das, wird sofort getauscht - der oder die Jäger:in wird zum Gejagten und auch das bis dahin erspielte Geld wechselt den Besitzer oder die Besitzerin.

Die einzige Orientierungshilfe in der Wildnis ist ein Kommunikations- und Radar-Datenträger. Doch Vorsicht: Jeder Schritt kann die Stars verraten. Nach jeder Jagd müssen alle Teilnehmer:innen zurück ins "Jagdhaus". Dort wird es taktisch: Die Gejagten dürfen wählen, welcher der Jäger:innen die Show verlassen muss. Nur wer clever spielt, die richtigen Entscheidungen trifft, im Zweifel auch bereit ist, Freunde zu verraten, und am Ende übrig bleibt, nimmt das gesamte erspielte Geld mit nach Hause.