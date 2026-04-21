Kaum angekommen, wird bereits gematcht: In der zweiten Staffel von "Match My Ex" sind die ersten Paare gebildet worden. Nicht jede:r reagiert allerdings begeistert auf die Entscheidung.

Das sind die ersten Paare bei "Match My Ex" 2026

Eine Villa in Athen und dazu eine Reihe von Ex-Paaren, die von ihren Verflossenen mit Reality-Stars neu verkuppelt werden: Das ist das Konzept von "Match My Ex". Und die spannende Frage ist: Knistert es zwischen den neuen Paaren? Oder flammen alte Gefühle auf? Staffel 2 läuft aktuell auf Joyn.

Und gleich zu Beginn werden die ersten Paare gebildet, die gemeinsam auf ein Date gehen und spannende Partner-Challenges bewältigen müssen. Zeit für ein genaueres Kennenlernen bleibt nicht.

Tim Kühnel ("Good Luck Guys") trifft in der Villa auf seine Ex Emma Fernlund ("Das große Promi-Büßen"). Er matcht sie mit "Match in Paradise"-Gewinner Daniel Fischer, da sie einen Ruhepol brauche, so seine Begründung.

Emma zeigt sich angetan: "Daniel sieht gut aus, hat einen Hammerbody." Sie meint sogar, Daniel habe den besten Body aller Kandidaten in der Villa. Und auch er ist mit dem Match zufrieden: "Blond, schlank, gefällt mir optisch natürlich gut", so sein erster Eindruck. Er hoffe nur, dass sie charakterlich anders sei als Sabrina, so sein Wunsch.

Daniel Fischer erlebt seinerseits in der Villa ein Wiedersehen mit seiner Ex Sabrina Wlk ("Forsthaus Rampensau"). Und diese verkuppelt er mit Leandro Fünfsinn ("Are You The One - Realitystars In Love"). Aus Sabrinas Sicht hat er damit ein gutes Händchen bewiesen: "Ich merke schon, wenn wir uns anschauen, da ist was." Optisch seien Leandro und sie schon mal "auf einem Vibe".

Auch er ist angetan: "Wir verstehen uns, wir finden uns beide auch attraktiv". Es sei mit auf jeden Fall "kein verkehrtes Match".