"Match My Ex" 2026: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner der 2. Staffel

Alle rechneten mit dem Sieg von Aurelia und Calvin - dem vermeintlichen Traum-Match der Staffel. Doch dann kehrte Chrissi zurück und matchte sich mit ihrem Ex Calvin. Offensichtlich kam sie nicht damit klar, ihren Ex glücklich zu sehen. Und so sabotierte sie die Beziehung und nahm den beiden die Chance auf den Sieg. Als dann noch Julius von seiner Ex Anna mit Sabrina gematcht wurde, musste Aurelia die Sendung ohne Match verlassen. Das Drama war perfekt.

Im Staffelfinale kommt es nun zum packenden Höhepunkt: Wenn es nicht Aurelia und Calvin sind, welches Paar ist dann das stärkste Match?

Auf dem dritten Platz landen Emma und Tim. Das Ex-Pärchen hat während der Zeit in der Villa wieder zueinander gefunden. Endlich haben sie es geschafft, offen über ihre Probleme zu sprechen. Die beiden haben herausgefunden, dass es sich lohnt, für die Beziehung zu kämpfen.