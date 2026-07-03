Achtung, Spoiler!
Mega-Überraschung bei "Match My Ex" 2026: Dieses Duo hat das Finale gewonnen
Aktualisiert:von Maximilian K.
Das Finale von "Match My Ex" Staffel 2 bringt eine überraschende Wendung mit sich! Nicht nur die Paare kämpfen um den Sieg, auch die Ex-Partner:innen mischen kräftig mit. Am Ende wird es emotional, turbulent und anders als erwartet.
Match My Ex
Alle Folgen hier auf Joyn streamen
Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Bei "Match my Ex" haben die Ex-Partner das letzte Wort: Sie entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner matchen. Wer ist der beste Matchmaker und welche Singles finden das beste Match?
"Match My Ex" 2026: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner der 2. Staffel
Alle rechneten mit dem Sieg von Aurelia und Calvin - dem vermeintlichen Traum-Match der Staffel. Doch dann kehrte Chrissi zurück und matchte sich mit ihrem Ex Calvin. Offensichtlich kam sie nicht damit klar, ihren Ex glücklich zu sehen. Und so sabotierte sie die Beziehung und nahm den beiden die Chance auf den Sieg. Als dann noch Julius von seiner Ex Anna mit Sabrina gematcht wurde, musste Aurelia die Sendung ohne Match verlassen. Das Drama war perfekt.
Im Staffelfinale kommt es nun zum packenden Höhepunkt: Wenn es nicht Aurelia und Calvin sind, welches Paar ist dann das stärkste Match?
Auf dem dritten Platz landen Emma und Tim. Das Ex-Pärchen hat während der Zeit in der Villa wieder zueinander gefunden. Endlich haben sie es geschafft, offen über ihre Probleme zu sprechen. Die beiden haben herausgefunden, dass es sich lohnt, für die Beziehung zu kämpfen.
Achtung, Spoiler! Hier erfährst du die Gewinnerinnen und Gewinner von Staffel 2
Du bist für mich genau der Frieden, den ich selbst nie gefunden habe.
Anna und Daniel sind das zweitstärkste Match der Staffel. Gemeinsam sind sie durch Höhen und Tiefen gegangen, haben sich nicht aufgegeben und es geschafft, offen und ehrlich miteinander zu sein. "Wir gehören zusammen", resümiert Daniel zufrieden.
Das Gewinner-Paar der zweiten Staffel "Match My Ex" sind Francesca und Leandro! Auch als nicht klar war, ob Francesca weiterhin Teil der Sendung bleiben würde, haben die beiden zusammengehalten. "Du bist eine wundervolle Frau, eine tolle Frau, eine starke Frau", schwärmt Leandro über Francesca. Keine Frage, hier hat jemand Schmetterlinge im Bauch!
Nur durch das Opfer von Leandros Ex Henna bekamen die beiden nochmal die Chance, ihre Liebe zu beweisen. Francesca kehrte in die Villa zurück. Als "Matchmakerin" gab Henna nach ihrer bewegenden Entscheidung, die Sendung zu verlassen, nicht nur ihre eigene Chance auf einen Partner auf, sondern gab Leandro überhaupt erst frei.
Nach der überraschend unspektakulären Verkündung der beiden Gewinner:innen macht sich bei den anderen Teilnehmer:innen Skepsis breit: Das soll es schon gewesen sein?
Dieser Inhalt enthält Spoiler
Jetzt das Finale auf Joyn streamen
Francesca und Leandros Ex-Partner:innen Alan und Henna haben zwar nicht die Liebe gefunden, aber im Sinne ihrer Verflossenen gehandelt. Als erfolgreichste "Matchmaker" geht der Gesamtgewinn von 25.000 Euro an sie! Alan und Henna bekommen ein letztes Mal die Möglichkeit, Größe zu zeigen und ihren Anteil zu teilen. Ohne lange nachzudenken, entscheiden sich die beiden dagegen. Leandro scheint das jedoch nicht groß zu stören: "Alles gut, werdet glücklich damit."
Gehen Francesca und Leandro also ganz leer aus? Natürlich nicht, sie bekommen als Gewinner:innen von "Match My Ex" die Liebe. Und die ist ja bekanntlich unbezahlbar, oder?
Achtung, Spoiler! Das passiert mit dem Preisgeld in Staffel 2
"Match My Ex" verpasst?
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Mehr entdecken
Ob das gutgeht?
Die ersten "Match My Ex"-Paare: "Optisch ist er mein Typ"
Gefühlschaos garantiert
Wann läuft "Match My Ex" 2026? Alle Sendetermine der 2. Staffel
Keine klassische Dating-Show
"Match My Ex" 2026: Diese Stars sind dabei
Fans reagieren begeistert
Sex bei "Match My Ex"? Die überraschende Ansage von Christins Oma
"Ellbogen-raus-Gesellschaft"
"Match My Ex"-Star Flocke über die Schattenseiten des Reality-TV
Tag der Entscheidung
"Match My Ex"-Finale - Überraschung: Mit diesem Gewinner-Paar hat keiner gerechnet
Es wird emotional
Tränenreiche Aussprache bei "Match My Ex": Zoe und Barna reden Klartext
Überraschende Wendung
"Match My Ex": Gibt es ein Liebescomeback für Tara und Kaan?
Das geht zu weit!
"Match My Ex" Eskalation: Zoe platzt der Kragen wegen dieser Aussage