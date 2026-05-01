Die Uhr tickt Actionfilm, USA‑Trip und Zeitdruck: In der letzten Folge herrschte Ausnahmezustand bei "Morlock Motors" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nina Lindemann Ganze Folge Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Tennessee-Challenge: Zerlegung und Versand von acht Humvees Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.04.2026 • 87 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Morlock Motors"-Chef Michael ist immer für neue Herausforderungen zu haben - dieses Mal sogar als Schauspieler. Hatte er das Zeug zum neuen Star? Bevor es aber womöglich nach Hollywood ging, waren aber zunächst seine handwerklichen Talente in Tennessee gefragt: Unter größtem Zeitdruck mussten gleich zwei Maschinen zum Laufen gebracht werden.

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Das geschah in "Morlock Motors" Staffel 4, Folge 3: Filmdreh, USA‑Trip und Zeitdruck Michael Manousakis ist ein richtiges Allroundtalent, wenn es um Maschinen geht: vom Zusammenbauen über Reparaturen bis hin zur Bedienung. Sein Können hat sich längst herumgesprochen und beschert ihm nun sogar eine Rolle in einem Actionfilm. Doch nicht nur beim Filmdreh kann Michael zeigen, was er draufhat, auch in den USA wartet eine große Herausforderung. Unter enormem Zeitdruck muss Michael dort mit seinem Team mehrere Aufgaben bewältigen.

Hollywood-Stimmung im Westerwald Kreativer Kopf hinter dem Actionfilm für den guten Zweck ist Achim Goldschmidt, der hauptberuflich eigentlich Abwasserwirt ist. Michaels Tochter hat ihm versprochen, dass ihr Vater beim Film mitmacht. Einmal zu schauspielern war schließlich schon immer sein Traum - oder etwa nicht? "Die wollen hier irgendwas drehen und ich soll auch irgendwie Schauspieler spielen", beschwert sich Michael. Doch für seine Tochter macht der Morlock-Chef so ziemlich alles. Glück hat er zumindest mit dem Text, denn den gibt es kaum. Michael darf einfach authentisch sich selbst spielen. Nach drei Stunden, 17 Versuchen und reichlich Kritik am Drehbuch ist schließlich alles im Kasten.

Michael sagt alles, aber nicht das, was auf dem Papier steht. Thomas Früh

Hier kannst du die letzte Folge anschauen Ganze Folge Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überall Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.04.2026 • 88 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gruppenausflug in die United States of America In Crossville, Tennessee, kommt es zum Wiedersehen mit Miss Morlock USA, Julie. Ein Willkommensgeschenk hat sie für ihre deutschen Freunde auch direkt parat- einen alten, kaputten Schulbus. Diesen dürfen die Morlocks unter hohem Zeitdruck reparieren. Doch damit nicht genug. Zusätzlich stehen zwei weitere Aufgaben auf dem Programm, für die das Team mehr als 20 Stunden Anreise in Kauf genommen hat. Zum einen sollen alte Autos zerlegt und in Container verladen werden, zum anderen wartet Michaels Beech 18 auf eine Reparatur. Das Flugzeug steht seit sechs Jahren in einem Hangar und ist nicht mehr im besten Zustand. Bei nur acht Tagen inklusive Hin‑ und Abreise wird es jedoch ganz schön knapp, all das zu schaffen. Und dann wäre auch noch der Schulbus, der bereits verkauft wurde. Zum Glück kümmert sich Julie darum - allerdings auf eine eher unkonventionelle Art. Ob das gutgehen kann?

Wir frühstücken, dann informieren wir uns und dann bekommen wir schlechte Laune. Michael Manousakis über die Lage in Tennessee

Zoff in Peterslahr Auch ohne Chef wird in Peterslahr hart gearbeitet. Vor allem Mitarbeiter Patrick, der bereits mit Michael aneinandergeraten ist, will sich beweisen - doch der Tag fängt alles andere als gut an. Patrick greift zum vermeintlich freien Lieblings‑Gabelstapler seines Kollegen Bogdan, dem das gar nicht passt. Um auf sein "Baby" aufpassen zu können, entscheidet sich Bogdan spontan Patrick zu helfen - und vernachlässigt so seine eigene Aufgabe. Gleichzeitig müssen dringend Lkw beladen werden, denn der Kunde wartet bereits. Doch ein Fehler droht Probleme mit dem Zoll zu verursachen. Schaffen es die zurückgebliebenen Morlocks, das Chaos noch rechtzeitig zu aufzulösen? Die Stimmung ist angespannt. "Ihr macht mich zum Vollidioten!", beschwert sich Bogdan. Ob die Morlocks in Tennessee und Peterslahr es schaffen, alles rechtzeitig zu erledigen und welche Probleme sie dabei überwinden müssen, siehst du am 30. April in Folge 3 der vierten Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn.