USA-Reise "Morlock Motors" in den USA: Alter Schulbus sorgt in Nashville für großes Chaos Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Die Morlocks reisen weiter durch die USA - Kälte, Ölverlust und eine improvisierte Reparatur halten das Team nicht auf. Bild: Seven.One / Julia Feldhagen

Nach einer langen Anreise wartet in Nashville kein entspannter Empfang auf die Morlocks. Ein ramponierter Bus soll das Team weiterbringen - doch schon kurz nach dem Start zeigt sich: Die Fahrt wird alles andere als ruhig. Zwischen Kälte, Technikproblemen und Improvisation beginnt ein Roadtrip, der so nicht geplant war.

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Nach rund 20 Stunden Reisezeit erreicht die Morlock-Crew Nashville in den USA. Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht - das nächste Ziel liegt noch etwa zwei Stunden entfernt. Ein normales Transportmittel kommt für elf Personen allerdings nicht infrage. Die Lösung: ein typisch amerikanischer gelber Schulbus. Gesteuert wird er von Julie, die den Bus extra für rund 2.800 Dollar gekauft hat.

"Morlock Motors": Erste Fahrt, erste Probleme Schon beim Einsteigen wird klar: Ganz reibungslos wird die Fahrt wahrscheinlich nicht laufen. Das Team steigt ein - kurz darauf gibt es die ersten Probleme am Fahrzeug. Nach etwa 50 Meilen merkt Michael: irgendwas stimmt mit dem Öl nicht. Julie ist geschockt:

Dem Bus ging es gut. Bis Michael eingesteigen ist. Ist das noch wem anderes aufgefallen? Ich bin den Bus bis nach Nashville gefahren. Es gab keine Probleme. Julie von "Morlock Motors"

Aus aktuell unerklärlichen Gründen verliert das über 20 Jahre alte Fahrzeug Öl. Für das Team beginnt eine improvisierte Reparatur bei minus fünf Grad.

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Kälte und Improvisation Im Bus selbst wird es schnell ungemütlich. Gleichzeitig muss eine Lösung her, denn ohne Eingriff ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Öl wird nachgefüllt, Wasser ebenfalls. Fürs Erste soll das reichen - zumindest hofft das die Morlock-Crew. Das Ziel bleibt klar: Weiterfahrt bis zu Julies Zuhause, dort eine Nacht zur Ruhe kommen und das Problem am nächsten Morgen erneut in Angriff nehmen.

Das Team hat gut geschlafen, das Problem mit dem Bus besteht leider immer noch. Julie entscheidet sich schließlich für eine ungewöhnliche Reparaturmethode, um Morlock-Chef Michael zu beruhigen. Mit Kühlerdichter, den sie selbst als "Liquid Duct-Tape" bezeichnet, wird der Schaden provisorisch behoben. Julie ist happy!

Es hat funktioniert - ich fasse es nicht! Julie