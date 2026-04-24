Serien-News Aus bei "Morlock Motors"? Dieser Neue setzt Günther unter Druck Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Ein neuer Lackierer stellt sich bei den Morlocks vor und sorgt direkt für Diskussionen. Bild: Joyn/ KabelEins

Bei den Morlocks brodelt es: Ein neuer Mann könnte schon bald frischen Wind ins Team bringen. Während ein Probelackierer sich beweisen muss, sorgt auch ein Feuerwehreinsatz für Chaos. Droht jetzt einem Urgestein das Aus?

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In der neuen Folge von "Morlock Motors" herrscht ordentlich Trubel. Michael Manousakis sucht nach zusätzlichen Geschäftsideen und setzt dabei auf Rundflüge über den Westerwald, um die Einnahmen anzukurbeln. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, muss jedoch auch die Sicherheit am Flugplatz gewährleistet sein – eine eigene Feuerwehr ist also Pflicht. Deshalb schickt der Chef kurzerhand sein Team zur Ausbildung. Dass die Übungen nicht ganz reibungslos verlaufen, ist dabei wenig überraschend.

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Geduldsprobe für den Chef Bereits beim Training zeigt sich, dass nicht alles nach Plan läuft. Mit einem vorgetäuschten Schwächeanfall sorgt Michael für einen kurzen Schreckmoment, und bei einer Übung wird sogar eine Turbine beschädigt. Wie professionelle Feuerwehrleute solche Aktionen bewerten würden, bleibt offen. Klar wird aber schnell: Der Aufbau einer eigenen Flughafen-Feuerwehr ist aufwendiger als gedacht. Gleichzeitig beschäftigt den Morlock-Chef noch ein anderes Thema. In der Lackiererei wird dringend Unterstützung gebraucht. Zwar ist Günther auch mit seinen 79 Jahren weiterhin im Einsatz, doch langfristig reicht das für ihn nicht aus. Mit Roman steht bereits ein möglicher Kandidat bereit. Der Fahrzeug- und Lackierermeister soll sein Können unter Beweis stellen und bekommt dafür einen alten Van. Michael hat dabei klare Erwartungen:

Er hat gesagt, er lackiert das in zwei Tagen. Das kann man jetzt am Anfang sehen, dass das nichts wird. Michael von "Morlock Motors"

Er ergänzt: "Aber so nach einer Woche sollte das alles auch schon Geschichte sein." Doch der Plan geht nicht ganz auf. Statt schneller Ergebnisse setzt Roman auf gründliche Vorarbeit – schleifen, spachteln, vorbereiten. Am Ende zieht sich alles deutlich länger hin als gedacht.

Das Ergebnis überzeugt den Chef allerdings nicht. Seine Bewertung fällt deutlich aus:

Das war zu lange und dafür, dass es so lange war, war es viel zu schlecht. Michael