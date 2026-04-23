Schnapsidee oder genial?
Michael Manousakis gründet eigene Fluggesellschaft - und könnte an der Feuerwehr scheitern
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Er ist nicht nur der Meister der alten Motoren, sondern auch der Geistesblitze. Michael Manousakis hat einen Einfall nach dem nächsten und arbeitet auch in der neuesten Folge von "Morlock Motors" wieder an einer innovativen Business-Idee. Dieses Mal soll es hoch hinausgehen.
Sieh dir ab dem 16. April die 4. Staffel "Morlock Motors" immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins an
Eines kann man Michael Manousakis wirklich nicht vorwerfen: dass es ihm an Geschäftssinn mangelt. Immer wieder fallen ihm neue Unternehmungen ein. Ob Schatzsuche in Syrna oder Larc-Überführung - von Erfolg sind jedoch nicht alle diese Einfälle gekrönt. Nun plant der Fahrzeug-Händler abzuheben. Er hat eine eigene Fluggesellschaft gegründet.
Fluggesellschaft ohne Flugerlaubnis
Einziges Problem: Er darf keine Kund:innen befördern. "Wenn man privat fliegt, braucht man kein Feuerwehrauto. Wenn da Leute drin sitzen, die irgendwas für das Ticket bezahlt haben, dann brauchst du dafür ein Feuerwehrfahrzeug", erklärt Michael das Problem. Doch er wäre nicht der König der Pläne, wenn er nicht auch hier eine Lösung finden würde. "Weil es nun mal Pflicht ist und ich so viele Feuerwehrfahrzeuge habe, habe ich gedacht, ich stelle einfach eins meiner Feuerwehrfahrzeuge dahin. Zwei von meinen Jungs machen irgendwie den Kurs und dann wird alles selbst gemacht", so Michael.
Der Unternehmer ist eben ein Macher. Gesagt, getan. Gemeinsam mit Jimmy und Tim begibt er sich auf seinen großen Parkplatz und sucht nach dem richtigen Modell. Schnell werden die drei fündig. Ein Oshkosh Striker macht einen guten Eindruck. Das spezialisierte Flugfeldlöschfahrzeug kann in kurzer Zeit enorme Mengen Wasser und Schaum abgeben - es ist also genau das Richtige für Michaels Vorhaben.
Fast scheitert das Projekt noch vor Beginn
Wie praktisch, wenn man einen ganzen Hof voller alter Fahrzeuge besitzt. "Ich dachte immer, ich finde da jemanden für, der das besser brauchen kann als ich. Aber jetzt können wir es selbst gut gebrauchen", sagt Michael. Seine Kollegen Jimmy und Tim nehmen das Fahrzeug sofort unter die Lupe. Die beiden blühen auf und freuen sich wie kleine Jungs. Die Faszination für die Feuerwehr hört wohl auch im Erwachsenenalter bei manchen nie so ganz auf.
Natürlich ist die Batterie leer. Doch nach einigem Hin und Her springt das Auto an. Zudem spielen die zwei an den vielen Knöpfen herum, bis Ingo dazukommt und dazwischengeht. Schließlich seien Jimmy und Tim gerade dabei, einen Motorschaden herbeizuführen, wenn sie weiter planlos an allem herumdrücken. "Ingo macht Drama", so Jimmy und nimmt seinen Kollegen nicht ganz ernst. "Kleine Jungs und Feuerwehrautos", kontert Ingo.
"Morlock Aviation": Konkurrenz für Lufthansa und Co.?
Am Ende geht natürlich alles gut und gemeinsam mit Kollegin Rosi bekommen sie das Fahrzeug ins Rollen. In Millimeterarbeit rangieren sie das Löschfahrzeug aus seiner Parklücke heraus, ohne eines der vielen anderen alten Vehikel zu ramponieren. Denn sonderlich viel Platz herrscht auf dem Hof nicht.
Im Anschluss muss jetzt natürlich noch der Kurs absolviert werden, damit "Morlock Aviations" schon bald abheben und Passagier:innen vom Westerwald in die Welt befördern kann - und sich hoffentlich nicht in die bisher weniger erfolgreichen Projekte von Michael einreiht. Ob Michael mit seiner neuesten Business-Idee durch die Decke geht, zeigt sich dann wohl in einer der nächsten Folgen von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald".
Mehr entdecken
Comeback in Staffel 3
Julie-Cristie Neal musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften
Rührende Worte aus der Werkstatt
"Menschlich nicht zu toppen!": Mitarbeiter über Michael Manousakis
Es wird richtig kreativ
So überrascht Julie-Christie Neal Michael zum Geburtstag
Neue Staffel seit April
Hinter dem "Morlock"-Mythos: Wer Michael Manousakis wirklich ist
Speziallackierer privat
Urgestein Günther: Denkt der 79-Jährige an den Ruhestand?
Ihn überrascht nichts mehr!
Hat Klotzki Frau und Kinder? Der "Morlock Motors"-Star privat
Game of Cars
Tritt Carla in Michael Manousakis' Fußstapfen?
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"Morlock Motors": Michael Manousakis spricht über seine Liebe
Neue Geschäftsideen und alte Pleiten
"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald": Spiel mit dem Feuer - das passiert heute in Folge 2!