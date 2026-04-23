Schnapsidee oder genial? Michael Manousakis gründet eigene Fluggesellschaft - und könnte an der Feuerwehr scheitern Aktualisiert: Vor 18 Minuten von Annalena Graudenz Die neueste Idee von Michael Manousakis: "Morlock Aviation". Bild: IMAGO/GEPA

Er ist nicht nur der Meister der alten Motoren, sondern auch der Geistesblitze. Michael Manousakis hat einen Einfall nach dem nächsten und arbeitet auch in der neuesten Folge von "Morlock Motors" wieder an einer innovativen Business-Idee. Dieses Mal soll es hoch hinausgehen.

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Eines kann man Michael Manousakis wirklich nicht vorwerfen: dass es ihm an Geschäftssinn mangelt. Immer wieder fallen ihm neue Unternehmungen ein. Ob Schatzsuche in Syrna oder Larc-Überführung - von Erfolg sind jedoch nicht alle diese Einfälle gekrönt. Nun plant der Fahrzeug-Händler abzuheben. Er hat eine eigene Fluggesellschaft gegründet.

Fluggesellschaft ohne Flugerlaubnis Einziges Problem: Er darf keine Kund:innen befördern. "Wenn man privat fliegt, braucht man kein Feuerwehrauto. Wenn da Leute drin sitzen, die irgendwas für das Ticket bezahlt haben, dann brauchst du dafür ein Feuerwehrfahrzeug", erklärt Michael das Problem. Doch er wäre nicht der König der Pläne, wenn er nicht auch hier eine Lösung finden würde. "Weil es nun mal Pflicht ist und ich so viele Feuerwehrfahrzeuge habe, habe ich gedacht, ich stelle einfach eins meiner Feuerwehrfahrzeuge dahin. Zwei von meinen Jungs machen irgendwie den Kurs und dann wird alles selbst gemacht", so Michael. Der Unternehmer ist eben ein Macher. Gesagt, getan. Gemeinsam mit Jimmy und Tim begibt er sich auf seinen großen Parkplatz und sucht nach dem richtigen Modell. Schnell werden die drei fündig. Ein Oshkosh Striker macht einen guten Eindruck. Das spezialisierte Flugfeldlöschfahrzeug kann in kurzer Zeit enorme Mengen Wasser und Schaum abgeben - es ist also genau das Richtige für Michaels Vorhaben.

Fast scheitert das Projekt noch vor Beginn Wie praktisch, wenn man einen ganzen Hof voller alter Fahrzeuge besitzt. "Ich dachte immer, ich finde da jemanden für, der das besser brauchen kann als ich. Aber jetzt können wir es selbst gut gebrauchen", sagt Michael. Seine Kollegen Jimmy und Tim nehmen das Fahrzeug sofort unter die Lupe. Die beiden blühen auf und freuen sich wie kleine Jungs. Die Faszination für die Feuerwehr hört wohl auch im Erwachsenenalter bei manchen nie so ganz auf. Natürlich ist die Batterie leer. Doch nach einigem Hin und Her springt das Auto an. Zudem spielen die zwei an den vielen Knöpfen herum, bis Ingo dazukommt und dazwischengeht. Schließlich seien Jimmy und Tim gerade dabei, einen Motorschaden herbeizuführen, wenn sie weiter planlos an allem herumdrücken. "Ingo macht Drama", so Jimmy und nimmt seinen Kollegen nicht ganz ernst. "Kleine Jungs und Feuerwehrautos", kontert Ingo.