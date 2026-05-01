Staffel 4 der Doku-Serie "Morlock Motors": Dieses Team schraubt mit Michael Manousakis an alten Armeefahrzeugen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel Das sind ein paar der Stars von "Morlock Motors": (v.l.) Günther, Julie, Michael und Rosie. Bild: Joyn/Kabel Eins, Boris Breuer Fotografie, Seven.One/Julia Feldhagen

Schrauben, improvisieren, anpacken: Die "Morlocks" verwandeln ausgemusterte US-Militärfahrzeuge in etwas völlig Neues. Aber wer werkelt alles zwischen rostigen Kisten und inmitten von Chaos? Wir stellen Michael Manousaki und die wichtigsten Mitglieder seines Teams aus "Morlock Motors" vor.

Michael Manousakis - der "Morlock Motors"-Chef Michael Manousakis in seinem Element: Zwischen Geländefahrzeugen, LKWs und Bussen. Bild: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Ingo - der Werkstattleiter Ingos Weg vom kehrenden Schuljungen zum erfahrenen Werkstattleiter. Bild: Joyn

Ingo Meier ist in der Morlock-Crew derjenige, der den Überblick behält, die Arbeiten verteilt und ihre Reihenfolge koordiniert. Die größte Leidenschaft des Nutzfahrzeug-Mechanikers ist alles, was fahren kann: Er sammelt Pkw und Lkw - und besitzt mehr als 20 Stück davon. Schon als kleiner Junge ist Meier fasziniert von dem, was Michael Manousakis in seiner Werkstatt anstellt. Der erste Betrieb seines späteren Chefs liegt auf seinem Schulweg. Dort übernimmt er früh einen ersten Job, allerdings einen ganz anderen als heute. Was der Werkstattleiter aus der "Morlock"-Crew über seine Aufgaben sagt und was ihn neben Fahrzeugen noch begeistert, liest du bei Ingo von "Morlock Motors": Dieses außergewöhnliche Hobby hat er privat.

Günther - der Veteran Michael Manousakis und Lackierer Günther sind enge Freunde. In "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" basteln sie gemeinsam an Autos herum. Bild: Seven.One/Julia Feldhagen

Seit über 30 Jahren gehört Günther Zschimmer zum "Morlock Motors"-Team - und kommt mit 79 Jahren immer noch jeden Tag zur Arbeit. Er ist für die Lackierungen der Fahrzeuge zuständig, natürlich am liebsten in Grün. Dabei ist er eigentlich gar kein ausgebildeter Lackierer. Er lernt seinen späteren Chef Michael Manousakis zufällig kennen und trifft ihn Jahre später wieder, als er gerade einen Job sucht. Den findet er bei den "Morlocks" und bleibt einfach da. Der eigenwillige Günther liebt Dackel und seine Fahrzeugsammlung. Was die Kolleg:innen über ihn sagen, liest du bei "Morlock Motors"-Urgestein Günther: Denkt er mit 79 Jahren an den Ruhestand?

Schau Staffel 4 von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" Jetzt alle Folgen kostenlos schauen!

Kalle - der fürs schwere Gerät Kalle wollte eigentlich gar nicht bei "Morlock Motors" arbeiten. Bild: Joyn / KabelEins

Wie Günther kommt auch Lkw-Mechaniker Karl "Kalle" Hermanns durch Zufall zu den "Morlocks": Er will eigentlich in der Werkstatt einen Schlafsack kaufen. Daraus wird zwar nichts, aber seitdem hat der Mann einen festen Platz im Team. Der heute 46-Jährige ist bereits seit 2018 dabei und bekannt für seine Sprüche. Wenn er nicht an schweren Fahrzeugen wie Hummern schraubt, fährt er Motorrad, spielt Darts oder geht zu Festivals. Was Kalle dachte, als er erstmals das Chaos auf dem riesigen Hof im Westerwald sah? Das verrät er bei "Morlock Motors"-Star Kalles Karriere hat mit einem Schlafsack begonnen.

Rosi - das Multitalent Rosi Kötting-Drescher in der Werkstatt von Morlock Motors Bild: Screenshot Joyn

Als Rosi Kötting-Drescher sich für einen Job bei "Morlock Motors" bewirbt, glaubt Michael Manousakis, dass sie im Büro arbeiten möchte. Aber die Kfz-Mechanikerin will natürlich schrauben, tüfteln und schwierige Reparaturen erledigen. Die 1980 geborene Rosi ist vor allem auf Autos spezialisiert und nimmt jede Herausforderung an. Aber das ist nicht ihr einziges Talent, denn sie managt inzwischen den Fanshop. Was die Mutter von zwei Kindern privat beschäftigt, erfährst du bei Rosi Kötting-Drescher: Mit dieser Bewerbung überzeugte sie Michael Manousakis.

Klotzki - der Mann für den Stahl Klotzki ist seit Jahren Mitglied bei "Morlock Motors". Bild: Kabel Eins

Schweißen, Kanten, Wünsche seines Chefs erfüllen: Michael "Klotzki" Kurkowsky begleitet Michael Manousakis schon seit 1999. Der Metallbaumeister erledigt bei "Morlock Motors" alles, was mit Karosseriearbeiten und Schlosserei zu tun hat. Seine Welt ist Metall - von Stoßstangen bis zu Einspritzpumpen. Außerdem kümmert er sich um Sonderanfertigungen. Seinen Boss lernt er bei einer spektakulären Rettungsaktion kennen. Die beiden merken schnell, dass sie etwas gemeinsam haben: die Leidenschaft für alles, was fahren kann. Anders als Manousakis liebt Klotzki es, wenn seine Arbeitsumgebung aufgeräumt ist - und er bleibt immer ruhig. Was bei den "Morlocks" eigentlich fast unmöglich ist. Wie er damit umgeht und was er privat treibt, kannst du bei Michael "Klotzki" Kurkowsky privat: Hat der "Morlock Motors"-Star Frau und Kinder? nachlesen.

Julie-Cristie - die Frau für Einkauf und Export Julie-Cristie Neal ist fester Bestandteil des Teams von Morlock Motors. Bild: Joyn

Sie wohnt tausende Kilometer weit weg, ist aber fester Bestandteil des "Morlock"-Teams: Julie-Cristie Neal ist seit zehn Jahren für Einkauf, Vertrieb und Export in und aus den USA zuständig. Sie lebt im US-Bundesstaat Tennessee und managt dort ihre Import-Export-Firma. Trotz der großen Entfernung ist sie immer da, wenn sie gebraucht wird. Und sie bringt Ruhe in "Morlock Motors": Denn im Gegensatz zum Chef bleibt sie stets gelassen - auch wenn die Hütte brennt. Wie bei vielen der anderen kommt auch sie durch einen Zufall ins Spiel: Sie lernt Michael Manousakis bei einer Flugshow kennen. Und sie kann ihm helfen, eine seiner größten Herausforderungen zu lösen. Was das ist, liest du bei "Morlock Motors": Julie-Cristie Neal musste einen tragischen Schicksalsschlag verkraften.

Das ist "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - sowohl im Westerwald als auch international. Egal ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: "Morlock Motors" ist der größte Anbieter von US-Militärwaren in Europa. Auf einem 22.000 Quadratmeter großen Areal im Herzen des Westerwaldes findet sich alles, was fährt, fliegt oder schwimmt - je ungewöhnlicher, desto besser. Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Abenteurer und gleichzeitig ein harter Geschäftsmann. Er erwirbt weltweit seltene Fahrzeuge und spezielle Ausstattungen, oft unter immensem Zeitdruck. So kann es vorkommen, dass innerhalb weniger Tage zahlreiche schwere Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einem entlegenen Ort nach Deutschland transportiert werden müssen. Die Serie kannst du bei Kabel Eins ansehen und auf Joyn streamen.