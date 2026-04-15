Volker, Kalle und Gerhard Huskys, Darts, Pumpen: Das machen die Morlock-Männer privat Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Nicola Schiller Was machen die Mitarbeiter von "Morlock Motors" eigentlich nach dem Feierabend? Bild: Kabel Eins; KI-generiert mit GPT Image

Während sie tagsüber schweißen und schrauben, zieht es die Männer rund um Michael Manousakis in ihrer Freizeit in ganz unterschiedliche Welten.

Sieh dir die 4. Staffel "Morlock Motors" ab 16. April donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins an ... oder verfolge die neuen Folgen im Livestream auf Joyn

Wer an die Jungs von "Morlock Motors" denkt, hat wohl sofort Öl-beschmierte Overalls und aufgemotzte Autos im Kopf. Doch die Leidenschaft für Fahrzeuge jeder Art ist nicht alles, was die Morlocks fasziniert. In einem YouTube-Video sprechen drei Mitarbeiter von Michael Manousakis darüber, was sie nach Feierabend machen.

Volker: Zwischen Pickup-Restoration, Blumenbeet und Fitness-Studio Bei Volker wird auch abseits vom Morlock-Hof viel getüftelt und geschweißt. Seit über 30 Jahren kümmert sich der Schulfreund von Michael um einen Chevrolet Stepside Pickup aus dem Jahr 1975. Er gibt allerdings zu, dass die Zeiten, als nachts ein neues Bauteil ankam und sofort verbaut werden musste, schon lange vorbei sind. Heute braucht er "Zeit und Muße" für sein Langzeit-Projekt: "Manchmal habe ich ein halbes Jahr gar keine Lust", gesteht er. Kein Wunder, denn nebenbei hat er auch noch Haus und Garten, wo es bekanntermaßen immer etwas zu tun gibt. Wenn es die Zeit dann noch erlaubt, verbringt er Zeit mit Kraftsport - was unschwer zu erkennen ist.

In dieser Folge machen Volker und Michael eine Reise in die Vergangenheit Ganze Folge Morlock Motors - Das Team Geht nicht, gibt's nicht - Die Erfolgsgeschichte von Michael Manousakis Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2024 • 28 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kalle: Auch nach Feierabend zielsicher Wenn die Tore des Gebrauchtwarenhandels im Westerwald schließen, findet man Kalle meist auf seinem Motorrad oder vor der Darts-Scheibe. Wenn man so oft spielt, ist das doch fast schon auf Profi-Level, oder? "Dann bräuchte ich hier nicht arbeiten. Nein, es ist schon ein Hobby." Allerdings ein Hobby, bei dem auch die Geselligkeit im Vordergrund steht: "Man trinkt auch mal ein Bier oder zwei oder drei. Man muss halt dann aufhören, wenn man die Scheibe nicht mehr trifft", erzählt der Mechaniker lachend.

Gerhard: Familienmensch und Hundefreund Gerhards Prioritäten sind klar gesetzt: Sein größtes Hobby ist seine Tochter, eine Nachzüglerin im Grundschulalter, mit der er gerne unterwegs ist. Eine Ausnahme ist allerdings der Schießstand, diesem Hobby geht er lieber alleine nach. Daneben pflegt er noch eine andere familientaugliche Leidenschaft: Huskys. Mit seinen Hunden besucht er fleißig die Hundesportschule. Natürlich endet auch bei Gerhard die Leidenschaft für Motoren nicht mit dem Arbeitstag. Sein privates Tuning-Projekt ist ein umgebauter Audi S2, an dem er gerne schraubt, wenn die Zeit es zulässt. Aber auch hier kommt der Familienmensch durch, denn jeder Handgriff, den er in den Wagen steckt, kommt irgendwann seiner Tochter zugute: "Das ist mein Erbstück an sie, den wird sie irgendwann mal bekommen".

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Emotionale Geschichte Mehr Einblicke in Gerhards Privatleben gibt es hier: "Menschlich nicht zu toppen!": Morlock-Motors-Mitarbeiter über Michael Manousakis als Chef

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