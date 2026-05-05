Michael Manousakis’ alter Freund: Das ist "Morlock Motors"-Volker

Zusammen Streiche ausgeheckt
Michael Manousakis bester Freund ist auch sein Kollege bei "Morlock Motors": Volker im Porträt
Veröffentlicht:von Claudia Frickel
"Ein paar Stunden aushelfen" wollte Volker bei Morlock Motors: Jetzt gehört er seit über zwölf Jahren zum Team. Er ist nicht nur der wohl stärkste Morlock, sondern auch Michael Manousakis' ältester Freund - und kann einige lustige Geschichten aus der Schulzeit erzählen.
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Volkers überraschender Weg zu Morlock Motors
Dass Volker mal bei Morlock Motors landet, hat er wohl selbst nicht gedacht. Zwar kennt er Chef Michael Manousakis schon ewig: Die beiden drückten in den 1980er-Jahren zusammen die Schulbank in einer Bonner Gesamtschule. Eigentlich arbeitet Volker jedoch in einem ganz anderen Beruf - in der Abfallwirtschaft kümmert er sich um Altpapier.
Aber Michael und er sind immer in Kontakt geblieben - schließlich haben sie ähnliche Interessen. Der alte Freund erinnert sich: "Ich bin immer V8-Karren gefahren, und weil Michael sich beruflich damit befasst, konnte ich ab und zu Ersatzteile günstig abgreifen."
Eines Tages war "Not am Mann" bei den Morlocks. Michael fragte seinen Kumpel, ob er ein paar Stunden als Mechaniker aushelfen kann. Das macht Volker nun seit vielen Jahren im Nebenjob. Ein- bis zweimal pro Woche ist er auf dem Hof zu finden - jeden Samstag und manchmal unter der Woche, nach seinem Hauptjob.
Und wie muss jemand gestrickt sein, der oder die bei den "Morlocks" anheuern will? Volker zögert nicht lange mit der Antwort:
Du musst ein Schrauberherz haben. Das muss dir im Blut liegen.
Dass das auf ihn ebenfalls zutrifft, ist ja klar. Was sich in all den Jahren bei Morlock Motors verändert hat? "Nicht viel", sagt Volker grinsend. Der Betrieb unterscheidet sich "durch das Chaos gravierend von anderen Firmen", lacht er. Wie das aussieht, erzählt er bei "Morlock Motors - Das Team": Die Folge kannst du dir oben ansehen.
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Volker und sein größtes Hobby: sein Stepside-Pickup von 1975
Volker kann alles Mögliche heben und stemmen und ist sicherlich der Stärkste im "Morlock"-Team. In seiner Freizeit beschäftigt er sich gern mit Kraftsport. Klar, dass sich seine Muskeln deutlich abzeichnen. Außerdem kümmert er sich um sein Haus und seinen Garten, wo es immer etwas zu tun gibt.
Sein liebstes Hobby ist aber seit vielen Jahren ein altes Fahrzeug. "Ich habe schon über 30 Jahre eine Karre", erzählt er. Auf seinen Chevy Stepside-Pickup, Baujahr 1975, ist er sichtlich stolz. Aber anders als früher tüftelt er nicht mehr ständig daran herum. Heute braucht er Zeit und Muße dafür. Aber immer noch gilt:
Manchmal packt es mich, dann bin ich nur am Rumbasteln.
Noch mehr Spannendes zu "Morlock Motors"
Volker und Michael sind alte Kumpel - und haben viel auf dem Kerbholz
Mechaniker Volker ist Michael Manousakis’ ältester Freund - und derjenige, der ihn am besten kennt, wie der Chef selbst sagt. Schließlich haben die beiden zu Schulzeiten jede Menge angestellt. Statt im Klassenzimmer zu hocken, schwänzten sie den Unterricht und heckten allerhand aus.
Volker erzählt im Video oben kichernd ein paar Anekdoten. Einmal will Michael unbedingt mit einem Fallschirm von einer Brücke in den See springen. Volker soll ihn mit dem Paddelboot aufsammeln. Doch bis Michael endlich springt, ist sein Freund längst wieder am Ufer und quatscht mit den Klassenkamerad:innen. Das geht gerade noch glimpflich aus. Was er noch berichten kann und wie er Michael Manousakis als Chef beschreibt, siehst du oben in der Episode.
Volker und die anderen Morlocks in Aktion sehen?
Das ist "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald"
Die "Morlocks" verwandeln Stahl in Geld - sowohl im Westerwald als auch international. Egal ob Fahrzeuge, Maschinen, Flugzeuge oder Militärausrüstung: Morlock Motors ist der größte Anbieter von US-Militärwaren in Europa. Auf einem 22.000 Quadratmeter großen Areal im Herzen des Westerwaldes findet sich alles, was fährt, fliegt oder schwimmt - je ungewöhnlicher, desto besser.
Geschäftsführer Michael Manousakis ist ein leidenschaftlicher Abenteurer und gleichzeitig ein harter Geschäftsmann. Er erwirbt weltweit seltene Fahrzeuge und spezielle Ausstattungen, oft unter immensem Zeitdruck. So kann es vorkommen, dass innerhalb weniger Tage zahlreiche schwere Militärfahrzeuge und Hubschrauber von einem entlegenen Ort nach Deutschland transportiert werden müssen.
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