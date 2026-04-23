Es wird richtig kreativ Mit diesem irren Morlock-Geschenk überrascht Julie-Christie Neal ihren Michael zum Geburtstag Veröffentlicht: Vor 52 Minuten von Annalena Graudenz Julie-Christie Neal (l.) überrascht Geburtstagsmuffel Michael (r.) mit einer genialen Idee. Bild: picture alliance / dpa | Thomas Frey, Kabel Eins

Man kann nicht gerade behaupten, dass der 29. August Michael Manousakis Lieblingstag ist. Da findet nämlich seit 58 Jahren sein Geburtstag statt und den feiert der Unternehmer so gar nicht gern. Seine Crew dafür umso mehr und sie hat wieder die wildesten Geschenke für ihren Boss.

"Heute habe ich leider Geburtstag und jeder hat nichts Besseres zu tun, als mir auf den Sack zu gehen", sagte Michael Manousakis noch vor einem Jahr. Zwölf Monate, der Morlock-Motors-Chef wird wieder ein Jahr älter, hält sich die Freude über diesen Tag erneut in Grenzen. "Mein Geburtstag ist ein Manifest des Verfalls", so Michael. Lust auf große Feiern, Geschenke und Co. hat er auch zu seinem 58. Geburtstag nicht. Doch sein Team hat da andere Vorstellungen und lässt seinen Chef hochleben - ob er will oder nicht.

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Hoher Besuch aus den USA Beim morgendlichen Gang durch die Werkstatt gratulieren ihm seine Kollegen - und überreichen ihm kleine Präsente. Hochprozentige. Gleich zwei Flaschen Schnaps gibt es. "Das riecht nach morgen freinehmen", sagt Michael und riecht an einer offenen Flasche. Auch Julie-Christie ist extra aus Amerika angereist, um Michael zu feiern. "Ich möchte ihn mit einem witzigen, aber auch nützlichen Geschenk überraschen", so die Exporteurin. Auch Julie weiß, wie ungern Michael seinen Geburtstag feiert. Und auch sie geht darüber hinweg. "Normalerweise ist er an seinem Geburtstag mega zickig und versucht deshalb, so hart wie möglich zu arbeiten. Außerdem bringt er alle anderen um sich herum dazu, so hart wie möglich zu arbeiten und schreit alle an", erzählt sie lachend. Ganz offensichtlich eilt ihm sein Ruf in der Werkstatt voraus. "Im Grunde genommen ist er ein Geburtstags-Terrorist", fasst Julie die Laune ihres Geschäftspartners zusammen. Es sei gefährlich, an seinem Geburtstag in Michaels Nähe zu sein.

"Hoffen wir, dass es funktioniert" Trotzdem lässt sich auch Julie nicht davon abhalten, ihrem Kollegen eine Überraschung zu bereiten. Sie kennt Michael in- und auswendig und hatte direkt eine Idee für ein passendes Geschenk. "Michael verliert immer seine Stifte", so Julie. Deshalb hatte sie die geniale Idee, einen Strohhalmspender mit Kugelschreibern zu befüllen. Man müsse einfach nur drücken und es komme ein neuer Stift heraus. "Hoffen wir, dass es funktioniert", sagt Julie. Eine typische Morlock-Idee könnte man sagen. Und zur Überraschung aller - inklusive Julie - funktioniert das Gerät tatsächlich. Was wiederum so gar nicht typisch für die Morlock’schen Basteleien und Einfälle ist. Während Julie kurz das Büro ihres Business-Partners verlässt, taucht Michael auf und entdeckt sein Geschenk.