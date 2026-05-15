Zurück von einem eher mauen Trip in Tennessee wartet auf die Morlocks im heimischen Peterslahr jede Menge Arbeit. Doch selbst ein Michael Manousakis arbeitet nur 360 Tage im Jahr. An den restlichen fünf Tagen macht er sich zum Narren.

Das passiert in Folge 5: Die Morlocks und ihre abgefahrenen Fortbewegungsmittel

Die Morlocks und insbesondere Michael Manousakis schauen auf eine durchwachsene Woche bei Julie-Cristie Neal in Tennessee zurück. Die acht Humvees konnten nur zur Hälfte verladen werden und sein Flugzeug Beech 18 klebt trotz aller Reparatur-Bemühungen immer noch am Boden fest. Immerhin hat sich für den maroden Schoolbus kurz vor Abreise noch ein brauchbares Ersatzfahrzeug gefunden.

Die drei Morlocks Timmy, Richie und Peter bekommen nun die ehrenvolle Aufgabe, das gelbe Last-Minute-Schnäppchen rund 850 km weit von Tennessee nach Brunswick (Georgia) an der Ostküste zu überführen. Von dort geht es dann für den Schoolbus mit dem Schiff nach Deutschland ... zumindest wenn vorher bei der Überführung nichts schiefgeht, so ganz ohne den Morlock-Boss Michael. Die Frage steht im Raum: Ist Michaels Abwesenheit eher ein Vorteil oder doch Nachteil für dieses Unternehmen?

Wie dem auch sei, jener Michael ist längst zurück im Westerwald, kümmert sich emsig um die Geschäfte und erfüllt nebenbei noch eine besondere Mission: Er bringt seiner Tochter Carla das Autofahren bei. Als Übungsgelände dient das Rollfeld des Flugplatzes Mendig. Als fahrbarer Untersatz steht ein alter Peugeot zur Verfügung, welcher vollgetankt locker das Doppelte wert ist als im leeren Zustand.

Trotz jener idealen Voraussetzungen, dass Carla hier schlichtweg nichts kaputtfahren kann, erweist sich ihr Papa nicht gerade als ruhiger, empathischer und einfühlsamer Fahrlehrer und sorgt für diverse Frust-Momente bei Carla. Wird sie es trotz dieser skurrilen Fahrstunden irgendwann schaffen, die Führerscheinprüfung zu bestehen?