Große Überraschung "Morlock Motors": So hat Carla ihren Vater Michael Manousakis ausgetrickst Aktualisiert: Vor 47 Minuten von Nina Lindemann Dieses Prachtauto hat Carla zu ihrem Geburtstag bekommen, obwohl sie keinen Führerschein hat - soweit Michael weiß. Bild: Kabel Eins

Bei "Morlock Motors" dreht sich alles um Maschinen. Da wäre es natürlich nicht schlecht, einen Führerschein zu besitzen. Michael Manousakis wartet schon lange darauf, dass seine Tochter Carla ihn endlich macht - am Ende hat er es aber trotzdem nicht kommen sehen.

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Geburtstagsgeschenk als Ansporn Carla musste sich in den letzten Jahren oft anhören, wann sie denn endlich mal ihren Führerschein machen wird. Um sie zu motivieren, hat sich jetzt ihr Vater Michael dazu entschieden, ihr ein Auto zu schenken: eine alte Corvette. Sie hat weder Airbags noch ABS, Bremsassistenten oder andere Technik, die das Fahren erleichtert - alles andere als das perfekte Fahranfängerauto also. Michael geht davon aus, dass es noch ein Weilchen dauern wird, bis sich Carla hinter das Steuer der roten Maschine wagt. Was er nicht ahnt: Dieser Moment kommt schneller, als er denkt.