Mehr Konflikte, weniger Zeit
Von Tränen bis Partystimmung: Emotionale Achterbahn in Folge 4 von "Morlock Motors"
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Die Morlocks sind noch immer in Tennessee bei Julie zu Gast - und geraten zunehmend unter Zeitdruck. Es sollen Autos verladen, ein Flugzeug repariert und ein intakter Schulbus gefunden werden. Die Anspannung beim sonst so eingespielten Team steigt merklich - und führt sogar zu Tränen.
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Schon gesehen? "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit Michael Manousakis
Das passiert in Folge 4: Unterkühlte Stimmung bei "Morlock Motors"
In dieser Woche gehen die Reparaturen an Michaels Sorgenkind, der Beech 18, in die nächste Runde. Außerdem warten 21 Humvees darauf, in Container verladen zu werden. Sonst kein Ding für die Morlocks, aber jetzt bleiben dafür nur vier Tage Zeit und das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Ein Plan ist trotzdem schnell gefasst. Der klingt in der Theorie gut, in der Praxis läuft es aber ganz anders. Bestes Beispiel: die Beech 18. Die ist in einem viel schlechteren Zustand als erwartet und fängt sogar an zu brennen.
Und auch als sich die Morlocks aufteilen, werfen unerwartete Probleme sie im Zeitplan zurück. Der Ton wird zunehmend rauer - und selbst zwischen Morlock-Chef Michael und seiner Tochter Carla eskaliert die Situation.
Streit zwischen Carla und Morlock-Chef Michael Manousakis
Dass die Stimmung im Keller ist, zeigt sich bei Michael Manousakis am rauen Umgangston. Unter dem leidet vor allem Tochter Carla. Der Streit eskaliert und es fließen sogar Tränen.
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Schnaps und Späßchen gegen Zeitdruck und schlechte Laune
Bei Julie leben die Morlocks auf engstem Raum zusammen. Mit jedem Tag steigt der Druck, die Aufgaben in der verbleibenden Zeit zu erledigen. Das Team von Michael Manousakis nimmt die Situation trotzdem auf seine ganz eigene, unvergleichliche Art an.
Julia sorgt am Abend mit Schnaps für ausgelassene Partystimmung, Richie kassiert laute Lacher nachdem er sich seinen Kollegen fast nackt präsentiert und als das Team aus Vollblut-Mechanikern an einer handelsüblichen Waschmaschine zu scheitern droht, ist die schlechte Stimmung wie weggeblasen.
Die Morlocks geben Gas
Das größte Highlight für das Team ist der Ausflug auf eine Rennbahn. Dort drängen die Mechaniker selbst hinters Steuer - auch Michaels Tochter Carla. Da gibt es nur ein Problem: Das jüngste Morlock-Mitglied hat gar keinen Führerschein. Wird Carla trotzdem ins Rennauto steigen?
Ob die Morlocks alles rechtzeitig erledigen und wie sie die zahlreichen Herausforderungen überwinden, siehst du am 7. Mai in Folge 4 der vierten Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins sowie auf Joyn.
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