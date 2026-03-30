Exklusive Tipps Chaos, Offenheit und gutes Gedächtnis: So wollen die Promis bei "Most Wanted" die Flucht überstehen Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von Martin Haldenmair Fünf Tage wollen unter anderen Jeannie Wagner, Jürgen Milski und Julia Römmelt den Hunters entkommen. Wie, das verraten sie uns hier: Bild: Joyn/Christoph Köstlin

"Hier kommt keiner raus," sagen die Hunters gerade noch - da brechen die 18 Promis schon aus. Fünf Tage versuchen sie, die Hunter zu narren. Ab 31. März verfolgst auch du die Jagd bequem am Bildschirm. Mit welcher Einstellung die Promis auf die Flucht gingen, haben sie Joyn erzählt:

Dienstag, 31.03. 22:30 Uhr • MOST WANTED Most Wanted Verfügbar auf Joyn 65 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

"Most Wanted" 2026 ab 31. März mit zwölf Folgen immer dienstags Alle Folgen hier zum kostenlosen Streamen auf Joyn

Beide Seiten geben sich siegessicher: Die Hunter Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof vertrauen auf ihren Spürsinn und auf ihren technisch gut ausgestatteten Van. Die prominenten Targets machen einen auf cool und sind doch aufgeregt, als ging's auf einen Schulausflug. Die Hunters lümmeln extra-unbeeindruckt im Wachraum und brennen doch darauf, endlich Gas geben zu können. Alle haben schon unterschiedliche Pläne, was sie machen werden, sobald die Promis an der Düsseldorfer Kö auf die Flucht gehen - und sie haben sie uns verraten.

Julia Römmel hat keinen Plan, das ist der Plan! Die Promis hatten im Gefängnis schon Zeit, sich Gedanken zu machen. Besonders beschäftigt sie die Frage, ob es eine gute Idee ist, wie in der letzten Staffel an den Rand des Gebietes zu fliehen. Falls ja, dann aber besser nicht nach Süden, wo sich beim letzten Mal viele verborgen hatten. Darauf werden die Hunter wohl vorbereitet sein. Oder doch nicht? Ganz schön stressig, wenn man so darüber nachdenkt, was sein könnte oder auch nicht. Julia Römmelt lässt sich davon nicht einschüchtern, sondern setzt auf eine ganz besondere Eigenschaft:

Mein Chaos. Ich weiß nicht ob das eine Eigenschaft ist, aber dieses sich nicht zu viele Gedanken zu machen über Dinge die ich nicht ändern kann. Julia Römmelt

Markus Babbel vertraut aus sein Gedächtnis Schnell: Sag die Telefonnummer des Menschen, den du anrufst, wenn du in der Patsche sitzt! Nein, nicht im Handy nachschauen, denn als Target hast du keins. Markus Babbel hat sich deswegen vorgenommen, die wichtigsten Nummern im Kopf und sofort parat zu haben, wenn er an ein Telefon rankommt. Wie wir sehen werden, werden Kontakte auswendig zu können den Promis auf der Flucht oft helfen kann.

Handynummern auswendig lernen. Das ist alles entscheidend, weil wen sollst du anrufen, wenn du keine Nummer im Kopf hast? Markus Bbael

Das Wichtigste: Auf Menschen zugehen können "Ich kann extrem gut mit Menschen," beschreibt Jürgen Milski die Eigenschaft, die ihm am meisten auf der Flicht helfen soll. Tatsächlich: Egal wie viele Kontakte die Promis haben oder wie gut sie die Gegend kennen, alleine können sie das Spiel nicht gewinnen, alleine werden sie geschnappt. Sie brauchen die Hilfe anderer Menschen. Mirja du Mont meint, hier helfe ihr "dass mir so gut wie nichts peinlich ist. Ich gehe höflich auf Menschen zu und hoffe immer auf das Beste". Ob diese optimistische Einstellung sie zum Sieg bringen wird? Immerhin müssen bei "Most Wanted" immer auf alles gefasst sein und den Hunters alles zuzutrauen. Auch Jeannie Wagner ist sich das bewusst und will sich mit Offenheit die Unterstützung von Passanten sichern.