Krimi-Fans aufgepasst! "Navy CIS" fliegt aus dem Programm: Das zeigt SAT.1 stattdessen Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Annalena Graudenz "Navy CIS" zählt seit 23 Staffeln zu den beliebtesten Krimi-Serien der Deutschen. Bild: IMAGO/Capital Pictures

Der Dienstagabend bei SAT.1 steht vor einer großen Veränderung: Der langjährige Quotenbringer "Navy CIS" muss seinen Sendeplatz - vorerst - räumen. Stattdessen setzt der Sender auf frischen Krimi-Nachschub aus den USA und sorgt somit für neue Impulse zur Primetime.

Über Jahre hinweg gehörte "Navy CIS" fest zum Dienstagabend im deutschen Free-TV. Die Serie rund um das Ermittler:innen-Team der US-Marine hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut und gilt als einer der erfolgreichsten Dauerläufer im Krimi-Genre. Trotzdem ist es nun an der Zeit für Abwechslung. SAT.1 hat entschieden, die Serie gegen ein neues Format zu tauschen. Für Fans bedeutet das mit Sicherheit keinen endgültigen Abschied, doch die Primetime gehört in den nächsten Wochen erst einmal der neuen Serie "The Hunting Party". Das dürfte ein Trost für alle Krimi-Fans sein.

Spannung in Serie: Ab dem 28. April, um 20:15 Uhr "The Hunting Party" im kostenlosen SAT.1-Livestream auf Joyn

Neue Krimi-Serie: "The Hunting Party" übernimmt Wo Altes weicht, entsteht Platz für Neues - nicht weniger Spannendes. Die US-Serie "The Hunting Party" lief bislang beim US-Network NBS und schafft nun den Sprung ins deutsche Fernsehen. SAT.1 startet die Ausstrahlung am 28. April (auf Joyn schon ab 21. April) und setzt dabei auf ein bewährtes Konzept: Jeden Dienstag laufen die Episoden zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr - und das gleich im Doppelpack. Damit will der Sender den Einstieg für Zuschauende besonders attraktiv gestalten und das Publikum schnell in die Serien-Welt ziehen.

Darum geht es in "The Hunting Party" Fans von "Navy CIS" dürften auch der neuen Serie schnell verfallen, schließlich ist sie nicht weniger spannend. "The Hunting Party" handelt von dem streng geheimen Gefängnis "The Pit". Offiziell existiert diese Einrichtung gar nicht - doch eine verheerende Explosion sorgt dafür, dass zahlreiche hochgefährliche Insassen entkommen können. Die ehemalige FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) wird daraufhin auf den Fall angesetzt. Gemeinsam mit ihrem Team soll sie bei der Suche nach den geflohenen Verbrechern helfen. Es geht jedoch nicht nur um klassische Ermittlungsarbeit, sondern auch um ein größeres Rätsel: Was steckt wirklich hinter "The Pit" - und warum wurde seine Existenz so lange geheim gehalten? Die Serie kombiniert klassische Crime-Elemente mit einer übergreifenden Mystery-Handlung und setzt auf eine Mischung aus Einzelfällen und fortlaufender Story. Ein Erfolgsrezept für eine Serie, die ihr Publikum mitreißt.

Gute Aussichten für Nachschub Während in Deutschland zunächst die erste Staffel mit zehn Episoden ausgestrahlt wird, ist die Serie in den USA bereits einen Schritt weiter. Dort läuft aktuell die zweite Staffel, die noch mehr Folgen umfasst und die Geschichte weiter vertieft. Für SAT.1 bedeutet das: Sollte "The Hunting Party" beim Publikum gut ankommen, steht ausreichend Material für weitere Ausstrahlungen bereit. Ob "Navy CIS" also nach den zehn Folgen zurückkehrt oder die Pause um die zweite Staffel verlängert wird, bleibt abzuwarten. Für Krimi-Fans ändern sich zwar Ensemble und Storyline, doch die Spannung und der Serienabend bleiben auch ohne "Navy CIS" fürs Erste erhalten. Am Dienstag darf also weiter mitgefiebert und gerätselt werden - und vielleicht freut sich das Publikum ja auch über die Abwechslung.