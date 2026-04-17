Crimes in Big Apple
"Navy CIS" New York: Neues NCIS-Spin-off bringt zwei Fanlieblinge zurück
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Das "Navy CIS"-Universum wächst weiter: Ein neuer Ableger führt einen bekannten Agenten zurück ins Rampenlicht. Mit prominenter Unterstützung soll die Serie frischen Wind bringen. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen und neue Dynamiken freuen.
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CBS baut sein Erfolgs-Franchise weiter aus und hat überraschend eine neue Serie angekündigt, berichtet das Hollywood-Portal "Deadline": "NCIS: New York". Im Mittelpunkt steht ein vertrauter Charakter, der bereits aus einem früheren Ableger bekannt ist.
So soll LL Cool J in seiner aus "Navy CIS: L.A." bekannten Rolle als Special Agent Sam Hanna wieder dabei sein - diesmal führt ihn der Job zurück in seine Heimatstadt. Dort übernimmt er neue Aufgaben und stellt sich frischen Herausforderungen, vor allem in einem der geschäftigsten Häfen der Welt, wo Zuschauer:innen ihn bei gefährlichen Missionen begleiten.
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Neuer Partner sorgt für Spannung
An seiner Seite wird ein weiterer bekannter Serien-Star zu sehen sein: Scott Caan. Der US-amerikanische Schauspieler war von 2010 bis 2020 in der Neuauflage von "Hawaii Five-0" zu sehen, wo er die Hauptrolle des Detective Danny "Danno" Williams spielte. Gemeinsam sollen sie nun ein neues Team aufbauen und Einsätze koordinieren.
Besonders interessant ist auch die Frage, welche Figur Scott Caan verkörpern wird. Seinerzeit gab es mehrere Crossover zwischen "Hawaii Five-0" und dem "NCIS"-Franchise. Ob er erneut in eine bekannte Rolle schlüpft oder eine völlig neue Figur übernimmt, ist aktuell noch offen.
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Erfolgsfranchise wächst weiter
Seit dem Start von "Navy CIS" im Jahr 2003 hat sich das Format zu einem der erfolgreichsten TV-Universen entwickelt. Mit zahlreichen Spin-offs und internationalen Ablegern bleibt die Marke ein fester Bestandteil im Programm von CBS.
Für den neuen Ableger setzt der Sender auf bewährte Köpfe hinter den Kulissen: R. Scott Gemmill schrieb die Pilotfolge, während Byron Balasco als Showrunner fungiert.
Starttermin und erste Einblicke
Die neue Serie soll bereits im Herbst 2026 in den USA starten und wird Teil eines durchgehenden NCIS-Abends. Fans müssen aber nicht so lange warten: LL Cool J wird schon vorher in der Hauptserie auftauchen. Die Rückkehr erfolgt in Episoden, die am 21. und 28. April ausgestrahlt werden und als Brücke zur neuen Serie dienen.
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