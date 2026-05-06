Obwohl erst vor Kurzem neuer Ableger im "Navy CIS"-Universum angekündigt wurde, müssen sich Fans der US-Krimi-Reihe auf schlechte Neuigkeiten gefasst machen. Diese betreffen zwei Serien.

Die US-Krimiserie "Navy CIS" läuft bereits seit mehr als 20 Jahren - seit dem Jahr 2003. Inzwischen gibt es zahlreiche Spin-offs. Zuletzt wurde mit "Navy CIS: New York" ein weiterer neuer Ableger angekündigt, der im Herbst 2026 starten soll. Doch nun gibt es weniger schöne Nachrichten für Fans.

Denn der US-Sender CBS plant laut Branchendienst "Deadline" Kürzungen im NCIS-Universum. Davon betroffen sind demnach die Formate "Navy CIS: Origins" sowie "Navy CIS: Sydney".

Bei beiden Spin-offs werden den Informationen zufolge für die nächste Staffel nur noch 10 Folgen produziert werden statt bisher 18 beziehungsweise 20 Episoden. Die beiden Serien sollen sich zudem künftig einen Sendeplatz bei CBS teilen und somit zusammen wieder auf 20 Folgen kommen. Die Fans müssen sich also auf Einschnitte gefasst machen.