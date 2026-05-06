Einschnitte bei zwei Ablegern
Rückschlag für "Navy CIS"-Fans: Auf diese Änderungen müssen sich Zuschauer gefasst machen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Obwohl erst vor Kurzem neuer Ableger im "Navy CIS"-Universum angekündigt wurde, müssen sich Fans der US-Krimi-Reihe auf schlechte Neuigkeiten gefasst machen. Diese betreffen zwei Serien.
Starte jetzt deine Reise ins "Navy CIS"-Universum
Die US-Krimiserie "Navy CIS" läuft bereits seit mehr als 20 Jahren - seit dem Jahr 2003. Inzwischen gibt es zahlreiche Spin-offs. Zuletzt wurde mit "Navy CIS: New York" ein weiterer neuer Ableger angekündigt, der im Herbst 2026 starten soll. Doch nun gibt es weniger schöne Nachrichten für Fans.
Denn der US-Sender CBS plant laut Branchendienst "Deadline" Kürzungen im NCIS-Universum. Davon betroffen sind demnach die Formate "Navy CIS: Origins" sowie "Navy CIS: Sydney".
Bei beiden Spin-offs werden den Informationen zufolge für die nächste Staffel nur noch 10 Folgen produziert werden statt bisher 18 beziehungsweise 20 Episoden. Die beiden Serien sollen sich zudem künftig einen Sendeplatz bei CBS teilen und somit zusammen wieder auf 20 Folgen kommen. Die Fans müssen sich also auf Einschnitte gefasst machen.
Na, neugierig? Streame jetzt die 1000. Folge von "Navy CIS"
Das sind die Hauptfiguren im neuen NCIS-Ableger
Im Mittelpunkt des neuen Spin-offs "NCIS: New York" steht indes ein vertrauter Charakter, der bereits aus einem früheren Ableger bekannt ist.
So soll LL Cool J in seiner aus "Navy CIS: L.A." bekannten Rolle als Special Agent Sam Hanna wieder dabei sein, den der Job wieder in seine Heimatstadt führt. An seiner Seite wird ein weiterer bekannter Serien-Star zu sehen sein: Scott Caan, bekannt aus der Neuauflage von "Hawaii Five-0".
Pack deine Lupe aus und entdecke hier mehr zu "Navy CIS"
Schau dir mehr aus dem NCIS-Kosmos an
Mehr entdecken
Meinung
Hitserie ohne Gibbs: Sieht so ein Dream-Team aus?
Fall aus der Vergangenheit
Deshalb ist Folge 1.000 ein echtes Highlight
Traumjob?
Ist die Behörde real oder ist alles erfunden?
Krimi-Fans aufgepasst!
"Navy CIS" fliegt aus dem Programm: Das zeigt SAT.1 heute
In der Rolle des Alden Parker
Gary Cole: Wie es die "beliebteste" Stimme Amerikas zur Serie schaffte
Seit über zwei Jahrzehnten im Einsatz
"Navy CIS"-Rekord: Dieser Agent hat die meisten Auftritte
Die Schauspieler hinter den Figuren
Navy CIS: Die wichtigsten Darsteller:innen der Serie
Gemeinsam mit Ashton Kutcher
Aus welcher Sitcom du "Navy CIS"-Star Wilmer Valderrama kennst
Special Agent Nick Torres
Wilmer Valderrama: Vom Teenie-Idol zum "Navy CIS"-Star