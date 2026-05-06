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Einschnitte bei zwei Ablegern

Rückschlag für "Navy CIS"-Fans: Auf diese Änderungen müssen sich Zuschauer gefasst machen

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Im "NCIS"-Universum gibt es offenbar Einschnitte bei zwei Ablegern.

Bild: imagebroker

Obwohl erst vor Kurzem neuer Ableger im "Navy CIS"-Universum angekündigt wurde, müssen sich Fans der US-Krimi-Reihe auf schlechte Neuigkeiten gefasst machen. Diese betreffen zwei Serien.

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Die US-Krimiserie "Navy CIS" läuft bereits seit mehr als 20 Jahren - seit dem Jahr 2003. Inzwischen gibt es zahlreiche Spin-offs. Zuletzt wurde mit "Navy CIS: New York" ein weiterer neuer Ableger angekündigt, der im Herbst 2026 starten soll. Doch nun gibt es weniger schöne Nachrichten für Fans.

Denn der US-Sender CBS plant laut Branchendienst "Deadline" Kürzungen im NCIS-Universum. Davon betroffen sind demnach die Formate "Navy CIS: Origins" sowie "Navy CIS: Sydney".

Bei beiden Spin-offs werden den Informationen zufolge für die nächste Staffel nur noch 10 Folgen produziert werden statt bisher 18 beziehungsweise 20 Episoden. Die beiden Serien sollen sich zudem künftig einen Sendeplatz bei CBS teilen und somit zusammen wieder auf 20 Folgen kommen. Die Fans müssen sich also auf Einschnitte gefasst machen.

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Verfügbar auf JoynFolge vom 01.10.2024 • 40 Min • Ab 16

Das sind die Hauptfiguren im neuen NCIS-Ableger

Im Mittelpunkt des neuen Spin-offs "NCIS: New York" steht indes ein vertrauter Charakter, der bereits aus einem früheren Ableger bekannt ist.
So soll LL Cool J in seiner aus "Navy CIS: L.A." bekannten Rolle als Special Agent Sam Hanna wieder dabei sein, den der Job wieder in seine Heimatstadt führt. An seiner Seite wird ein weiterer bekannter Serien-Star zu sehen sein: Scott Caan, bekannt aus der Neuauflage von "Hawaii Five-0".

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