Zwei neue Episoden in Arbeit Staffel 4 von "Neuer Wind im Alten Land" bestätigt: So geht es mit der ZDF-Reihe weiter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Felicitas Woll spielt als Beke Rieper die Hauptrolle in "Neuer Wind im Alten Land" Bild: ZDF und Georges Pauly

Gerade ist im ZDF die dritte Staffel der "Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" mit Felicitas Woll in der Hauptrolle zu Ende gegangen. Wie geht es weiter? Fans dürfen sich freuen.

"Neuer Wind im Alten Land": Zwei neue Folgen der vierten Staffel werden gedreht Felicitas Woll spielt als Journalistin Beke Rieper die Hauptrolle in der ZDF-Herzkino-Reihe "Neuer Wind im Alten Land". Sie ist nach einem Skandal in ihre alte Heimat in Niedersachsen zurückgekehrt und arbeitet dort nun für eine Lokalzeitung, nachdem sie früher als Star-Journalistin für internationale Zeitungen im Einsatz war. Gerade hat das ZDF das Finale der dritten Staffel ausgestrahlt. Acht Filme gab es bislang insgesamt. Und für die Fans der Reihe gibt es nun gute Nachrichten: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel haben bereits begonnen, wie das Portal Fernsehserien.de unter Berufung auf die Produktionsfirma Real Film Berlin berichtet. Zwei neue Folgen sind angekündigt. Wie viele neue Filme für die vierte Staffel insgesamt geplant sind, bleibt zunächst offen.