TV-Star "Nord bei Nordwest"-Star privat: Marleen Lohse spricht Klartext über Ehe-Gerücht Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Marleen Lohse (r.) spricht offen über ihre Familie, Schweden und das Leben mit Ehemann Max Montgomery (l.). Bild: IMAGO / APress, by-studio - stock.adobe.com

Marleen Lohse spricht nur selten über ihr Privatleben. Jetzt erzählt die Schauspielerin aber überraschend offen von ihrem Familienalltag in Schweden und reagiert dabei auch auf ein Gerücht über ihren Ehemann.

Die Ostsee, ein Sommerhaus in Schweden und ein Familienleben fernab vom großen Rampenlicht: Schauspielerin Marleen Lohse wirkt heute angekommen. Während Millionen Zuschauer:innen sie seit Jahren als Teil der erfolgreichen ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" kennen, hält die 41-Jährige ihr Privatleben bewusst zurück. Umso spannender sind die seltenen Einblicke, die sie jetzt über ihre Familie und ihren Ehemann Max Montgomery gegeben hat.

"Nord bei Nordwest"-Star ist glücklich im Privatleben Schon als Kind stand Marleen Lohse vor der Kamera. Vielen blieb sie als kleine Hexe aus der Serie "Die Kinder vom Alstertal" in Erinnerung. Später folgten Rollen in Filmen wie "Vollidiot" oder "Maria, ihm schmeckt’s nicht!". Seit 2014 gehört sie fest zum Cast von "Nord bei Nordwest". Privat hat die Schauspielerin längst ihr Glück gefunden. Seit mehreren Jahren ist sie mit Max Montgomery zusammen, 2021 heirateten die beiden. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2022 geboren wurde.

Als Marleen Lohse ihre Schwangerschaft öffentlich machte, war die Freude bei ihren Fans groß. Im Jahr 2022 bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises zeigte sie sich mit Babybauch an der Seite ihres Mannes und sprach über ihre Gedanken zur bevorstehenden Mutterrolle. Im Gespräch mit "Bunte" sagte sie damals:

Ich glaube, man wächst irgendwie rein. Marleen Lohse

Im September 2022 kam dann ihr Sohn zur Welt. Die ersten Momente als kleine Familie teilte Lohse auf Instagram mit besonders persönlichen Worten: "Das Baby ist gesund, sein Haar ist ganz flauschig und riecht nach frischem Popcorn. Wir sind überglücklich und total übermüdet." Wann immer die 42-Jährige eine Pause vom Drehalltag hat, zieht es sie mit ihrer Familie raus in die Natur. Auf Instagram zeigen die Schauspielerin und ihr Mann immer wieder kleine Einblicke in gemeinsame Ausflüge - zuletzt etwa an die Ostsee. Besonders oft verbringt die Familie ihre freie Zeit aber auch in Schweden. Genau dadurch entstand bei vielen Fans über die Jahre ein bestimmter Eindruck über Lohses Ehemann.

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Das Schweden-Gerücht um ihren Mann Viele Fans glaubten, der Ehemann der Schauspielerin sei Schwede. Doch genau das stimmt so nicht, wie die "Nord bei Nordwest"-Darstellerin nun klarstellte. Im NDR1-Format "Stars am Sonntag" schaffte sie das Gerücht aus der Welt:

Ich muss das mal korrigieren. Marleen Lohse

Ihr Mann sei zwar in einer schwedischsprachigen Familie aufgewachsen, komme aber ursprünglich aus Deutschland.

Er ist nicht Schwede, er ist in Deutschland groß geworden, aber seine Mutter ist Schwedin. Marleen Lohse

Dass in der Familie trotzdem viel Schwedisch gesprochen wird, sorgt bei Marleen manchmal noch für kleine Herausforderungen. Mit Humor erzählte sie von gelegentlichen "Geheimabsprachen" innerhalb der Familie. Doch die Schauspielerin nimmt es sportlich und hat längst einen Plan.

Zusammen mit unserem Sohn will ich das jetzt nachholen. Marleen Lohse